РЭО: В субботниках по случаю юбилея Путина участвовали 1500 волонтеров

«До конца 2022 года у нас стоит задача — объединить более 10 тысяч волонтёров из 70 регионов страны. Конкретно на этой акции мы знакомим молодёжь с работой отрасли. Например, в трех регионах пройдут экскурсии на объекты инфраструктуры по обращению с отходами, — сообщил Бойко. — В Саратовской, Московской и Омской областях волонтеры-экологи отправятся на заводы по переработке отходов, чтобы познакомиться с современной системой обращения с ТКО».