«Танцы дают свободу»: омич с ДЦП рассказал, как побеждать

«Если бы можно было вернуться в прошлое, в самом начале пути я бы посоветовал себе больше верить в себя и больше времени тратить на работу — в первую очередь над собой, — объясняет Константин. — Никогда не сдаваться! Нужно встать и идти — какие варианты еще? Бывает такое — не хочется идти на тренировку. Но где-то надо себя пинать, говорить: „Давай — вперед. У тебя все получится!“. Это какая-то внутренняя борьба, без которой ничего не добьешься. Если просто сидеть на печи, вряд ли что-то получится».