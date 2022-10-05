«Танцы дают свободу»: омич с ДЦП рассказал, как побеждать

Герой проекта #безграничные_возможности2022 появился на свет с инвалидностью из-за врачебной ошибки. Благодаря безграничной любви родных мальчик с таким тяжелым диагнозом не просто выжил, но и смог стать счастливым. Впрочем, для последнего колоссальные усилия приложил и он сам.
«Моя жизнь кардинально изменилась в лучшую сторону 10 лет назад, когда я пришел в „Танцы без границ“, где выступают колясочники, — вспоминает Константин. — Меня всегда тянуло к творчеству — я пишу музыку. Специального образования у меня нет, читаю специальную литературу и учусь самостоятельно. А тут появилась возможность заниматься танцами. Оказалось, что для меня это свобода — как душевная, так и физическая. Во-первых, во время выступлений совсем другое настроение. Во-вторых, это общение в творческой среде — новые места, новые знакомства».
Одно из достижений, которым гордится Константин, — это участие в Кубке континентов по танцам на колясках в категориях «комби», «дуэт» и «соло». За время выступлений он получил множество медалей и грамот. Например, уже становился серебряным призером на Чемпионате Омской области по танцам на колясках.
Но еще важнее — люди, которые появились в его судьбе благодаря танцам. Настоящие друзья, на которых можно положиться в трудную минуту и которые его понимают, как никто другой — потому что преодолевают такую же тернистую дорогу к своему счастью.
«Если бы можно было вернуться в прошлое, в самом начале пути я бы посоветовал себе больше верить в себя и больше времени тратить на работу — в первую очередь над собой, — объясняет Константин. — Никогда не сдаваться! Нужно встать и идти — какие варианты еще? Бывает такое — не хочется идти на тренировку. Но где-то надо себя пинать, говорить: „Давай — вперед. У тебя все получится!“. Это какая-то внутренняя борьба, без которой ничего не добьешься. Если просто сидеть на печи, вряд ли что-то получится».
Мы верим, что множество самых главных побед у Константина Колесникова впереди. Давайте поддержим нашего героя, чтобы ему было чуть легче двигаться к цели!
Ссылка на видео о герое: