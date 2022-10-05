Потерявший зрение омич стал востребованным массажистом

Герой проекта #безграничные_возможности2022 Антон Таранников работал юристом. Но уже во взрослом возрасте в его жизни произошла непоправимая, как тогда казалось, беда. Из-за прогрессирующей дегенерации сетчатки он потерял зрение и был вынужден уйти из профессии.
Надо было искать новый путь в жизни. Антон поступил в медицинский колледж и получил новую специальность — «медбрат». Он решил посвятить себя профессии массажиста, став за 10 лет очень успешным и в ней. Дело в том, что у нашего героя узкая специализация — реабилитология. И Антон Таранников — один из самых востребованных в ней. Например, он помогает людям восстанавливаться после инсультов. Пациентов к нему на запись сейчас так много, что иногда нет ни одной свободной минуты за весь день.
«Иногда бывают сложные дни, в конце которых просто ложусь на пол без сил. Профессия сложная даже с физической точки зрения. Но минут 20-30 отдохнул — усталость ушла, а эмоциональный заряд остался. И каждый день я просыпаюсь с желанием работать. Даже когда много людей, я стараюсь найти окно и поставить в расписание всех, кому нужна помощь. Я безумно люблю свою профессию. Это такой кайф!».
Антон рассказывает, что развивается благодаря людям, которые к нему приходят. Никогда еще не отказывался даже от тяжелых случаев. Всегда пытается разобраться и добиться цели — возврата пациента к полноценной жизни. Для этого необходимо постоянно учиться — читать специализированную литературу, посещать курсы.
«В самом начале пути я бы себе посоветовал участвовать во всем, что связано с развитием. Ходить на обучающие мероприятия, общаться с людьми из моей сферы. Даже какие-то, казалось бы, ненужные конкурсы приносили мне пользу. Я получал либо опыт, либо будущих пациентов. Я доносил свою позицию, рассказывал, на чем специализируюсь, и это постепенно аккумулировалось, клубок знакомств увеличивался. Это такой эффект отложенного спроса».
В будущем наш герой, несомненно, планирует развиваться именно в выбранном узком направлении своей профессии. Ведь так он сможет вернуть к жизни сотни людей. Давайте поддержим его на этом благородном и непростом пути и пожелаем Антону Таранникову всяческих успехов!
Ссылка на видео о герое: