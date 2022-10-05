Потерявший зрение омич стал востребованным массажистом

Надо было искать новый путь в жизни. Антон поступил в медицинский колледж и получил новую специальность — «медбрат». Он решил посвятить себя профессии массажиста, став за 10 лет очень успешным и в ней. Дело в том, что у нашего героя узкая специализация — реабилитология. И Антон Таранников — один из самых востребованных в ней. Например, он помогает людям восстанавливаться после инсультов. Пациентов к нему на запись сейчас так много, что иногда нет ни одной свободной минуты за весь день.