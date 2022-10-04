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Posted 4 октября 2022, 12:12

Published 4 октября 2022, 12:12

Modified 1 декабря, 06:57

Updated 1 декабря, 06:57

В 2024 году планируют возобновить строительство омского метрополитена

Надежда есть. Губернатор Бурков рассказал, когда в Омске начнут строительство метро

4 октября 2022, 12:12
Фото: 1MI.

В 2024 году планируют возобновить строительство омского метрополитена

Региональные власти планируют обращаться за господдержкой.

В 2024 году могут снова возобновить строительство омского метрополитена. Об этом сообщил губернатор региона Александр Бурков.

Глава отметил, что в этом году будет проводиться конкурс на изыскания и предпроектные работы. После него в 2023 году планируется выходить на проектирование всей транспортной системы, которая должна работать не только на территории Омска, но и охватывать всю агломерацию.

«Думаю, что 2024 год позволит выходить на строительство», — отметил Александр Леонидович.

Пока о стоимости проекта говорить рано. Но, уже есть понимание, что проект будет капиталоемким. Региональные власти планируют обращаться за господдержкой, потому как без нее не обойтись. На проект нужны большие средства. 

Напомним, что восьмой апелляционный суд Омской области потребовал законсервировать участки метро от станции «Заречная» до станции «Кристалл» и от станции «Рабочая» до станции «Туполевская».

#Город#Метро#Омск#Омская область#Строительство#Александр Бурков#Новости
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