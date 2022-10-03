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Posted 3 октября 2022, 11:37

Published 3 октября 2022, 11:37

Modified 1 декабря, 06:57

Updated 1 декабря, 06:57

В Омске могут все-таки начать строительство аэропорта Федоровка

В Омске могут все-таки начать строительство аэропорта Федоровка

3 октября 2022, 11:37
Фото: 1MI.
На заседании комитета по экономической политике развитие проекта поддержали сенаторы.

Губернатор Омской области Александр Бурков в свое личном телеграм-канале сообщил, что на заседании комитета по экономической политике сенаторы поддержали проекты по строительству международного аэропорта «Омск — Фёдоровка» и Северного обхода. Вопрос об этом подняли на Совете Федерации в рамках Дней Омской области.

«Вынос аэропорта нужен с точки зрения экологии и безопасности, а также для увеличения пассажиропотока и грузопотока», — отметил Александр Леонидович. 

Если думать о грузоперевозках из Китая, то Омск имеет самую лучшую ортодромию для полетов в западную часть России. То есть аэропорт нужен не только Омской области, но и стране в целом. Проект планируют включить в Комплексный план развития магистральной инфраструктуры.

Отметим, что ранее проект также поддержала рабочая группа комиссии Госсовета. Участники рабочей группы считают, что этот аэропорт может стать частью логистического коридора Сибири.

#Политика#Омск#Омская область#Аэропорт#Александр Бурков#Омск-Федоровка#Новости#Омский аэропорт
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