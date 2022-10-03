В Омске могут все-таки начать строительство аэропорта Федоровка

Если думать о грузоперевозках из Китая, то Омск имеет самую лучшую ортодромию для полетов в западную часть России. То есть аэропорт нужен не только Омской области, но и стране в целом. Проект планируют включить в Комплексный план развития магистральной инфраструктуры.