Экономист: ЦБ опасается прекращения торгов по иностранным валютам

Posted 3 октября 2022,, 19:23
Published 3 октября 2022,, 19:23
Modified Сегодня, 20:27
Updated Сегодня, 20:27
По сообщению NEWS.ru, Александр Разуваев отметил, что участниками межбанковского рынка, который хочет вернуть Банк России, являются банки и небанковские кредитные учреждения.
По мнению эксперта, такое решение регулятора является мерой, позволяющей обойти антироссийские санкции. Если торги по иностранной валюте будут прекращены, Центробанку необходимо будет где-то брать курс. Межбанк даст возможность регулятору брать его на площадках, не имеющих отношения к Мосбирже.
Ранее сообщали, что Центробанком были разработаны дополнительные меры установления официальных курсов доллара и евро к российской национальной валюте на случай, если брать данные по курку Мосбиржи будет невозможно. В том числе это возможность использования дополнительных источников информации.