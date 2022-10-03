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Posted 3 октября 2022,, 19:23

Published 3 октября 2022,, 19:23

Modified Сегодня, 20:27

Updated Сегодня, 20:27

Экономист: ЦБ опасается прекращения торгов по иностранным валютам

3 октября 2022, 19:23
Член национального совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев выразил мнение, что Центробанк хочет вернуть межбанковский рынок из-за опасений прекращения торгов по иностранным валютам на рынке Российской Федерации.

По сообщению NEWS.ru, Александр Разуваев отметил, что участниками межбанковского рынка, который хочет вернуть Банк России, являются банки и небанковские кредитные учреждения.

По мнению эксперта, такое решение регулятора является мерой, позволяющей обойти антироссийские санкции. Если торги по иностранной валюте будут прекращены, Центробанку необходимо будет где-то брать курс. Межбанк даст возможность регулятору брать его на площадках, не имеющих отношения к Мосбирже.

Ранее сообщали, что Центробанком были разработаны дополнительные меры установления официальных курсов доллара и евро к российской национальной валюте на случай, если брать данные по курку Мосбиржи будет невозможно. В том числе это  возможность использования дополнительных источников информации. 

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