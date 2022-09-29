В РЭО предложили учредить экологическую неделю

За неделю планируют провести Российский экофорум, организовать дни приема макулатуры, дни экологии для школьников, а также субботники для населения РФ. Информацию об этом обнародовала пресс-служба РЭО. Об этом информирует tass.ru.
Глава РЭО Денис Буцаев направил в Минприроды предложение о проведении Российской экологической недели. В планах — вовлечь в мероприятия 50 регионов России. Участниками мероприятий могут стать свыше 10 тысяч граждан РФ. Буцаев уверяет, что все, кто имеет отношение к деятельности отрасли обращения с ТКО, примут участие в Российской экологической неделе. Он хочет видеть в качестве участников не только региональных операторов, но и волонтеров, а также сотрудников и учащихся школ и все население.
В РЭО уже подготовили план мероприятий. Запланировано проведение экологического форума, в регионах развернутся пункты Всероссийского дня приема макулатуры, дни экологии в школах РФ. Кроме того, намечен День переработки электроники, а завершится неделя субботниками, которые проведут в регионах России. Об этом информирует tass.ru.
Данные мероприятия реализуются в рамках федерального проекта и национальной инициативы "Экономика замкнутого цикла".