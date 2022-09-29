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В РЭО предложили учредить экологическую неделю

29 сентября, 23:45
Российский экологический оператор (РЭО) обратился в Минприроды РФ с просьбой учредить Российскую экологическую неделю. Свыше ста акций и мероприятий планируются к проведению. Мероприятие направлено на формирование Экономики замкнутого цикла в России.

За неделю планируют провести Российский экофорум, организовать дни приема макулатуры, дни экологии для школьников, а также субботники для населения РФ. Информацию об этом обнародовала пресс-служба РЭО. Об этом информирует tass.ru.

Глава РЭО Денис Буцаев направил в Минприроды предложение о проведении Российской экологической недели. В  планах — вовлечь в мероприятия 50 регионов России. Участниками мероприятий могут стать свыше 10 тысяч граждан РФ. Буцаев уверяет, что все, кто имеет отношение к деятельности отрасли обращения с ТКО, примут участие в Российской экологической неделе. Он хочет видеть в качестве участников не только региональных операторов, но и волонтеров, а также сотрудников и учащихся школ и все население.

В РЭО уже подготовили план мероприятий. Запланировано проведение экологического форума, в регионах развернутся пункты Всероссийского дня приема макулатуры, дни экологии в школах РФ. Кроме того, намечен День переработки электроники, а завершится неделя субботниками, которые проведут в регионах России. Об этом информирует tass.ru.

Данные мероприятия реализуются в рамках федерального проекта и национальной инициативы "Экономика замкнутого цикла".

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