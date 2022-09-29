В РЭО предложили учредить экологическую неделю

Глава РЭО Денис Буцаев направил в Минприроды предложение о проведении Российской экологической недели. В планах — вовлечь в мероприятия 50 регионов России. Участниками мероприятий могут стать свыше 10 тысяч граждан РФ. Буцаев уверяет, что все, кто имеет отношение к деятельности отрасли обращения с ТКО, примут участие в Российской экологической неделе. Он хочет видеть в качестве участников не только региональных операторов, но и волонтеров, а также сотрудников и учащихся школ и все население.