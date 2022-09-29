Пока не уходят. Электросамокаты в Омске продолжат работать до минусовой температуры

За весну и лето омичи привыкли пользоваться электросамокатами. Кто-то просто любил проводить с ними свой досуг, а кто-то заменял ими передвижение на такси и маршрутках. Но зима уже вступает в свои права, и первый снег по ночам превращается в гололедицу. В таких условиях ездить опасно. Поэтому компания Whoosh приостановила возможность использования своих электросамокатов.