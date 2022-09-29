Пока не уходят. Электросамокаты в Омске продолжат работать до минусовой температуры

Posted 29 сентября 2022, 09:05
Published 29 сентября 2022, 09:05
Modified 1 декабря, 06:57
Updated 1 декабря, 06:57
За весну и лето омичи привыкли пользоваться электросамокатами. Кто-то просто любил проводить с ними свой досуг, а кто-то заменял ими передвижение на такси и маршрутках. Но зима уже вступает в свои права, и первый снег по ночам превращается в гололедицу. В таких условиях ездить опасно. Поэтому компания Whoosh приостановила возможность использования своих электросамокатов.
В пресс-службе компании сайту НГС55 отметили, что пока сезон кикшеринга окончательно не завершается. Работу самокатов прекращают на период плохой погоды. Они продолжают стоять на улицах города, но арендовать их нельзя. Окончательно электросамокаты уберут до начала следующего сезона, когда настанет стабильная минусовая температура.
Отметим, что в этом году электросамокаты компании Whoosh в городе появились впервые. Поначалу это вызвало недовольство некоторых чиновников мэрии, которые настаивали на прекращении работы кикшерингового сервиса. Но со временем этот вопрос удалось урегулировать.