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Posted 28 сентября 2022,, 11:17

Published 28 сентября 2022,, 11:17

Modified Сегодня, 20:27

Updated Сегодня, 20:27

Нарколог Холдин рассказал об опасности употребления алкоголя при стрессе

28 сентября 2022, 11:17
Вопреки распространенному мнению о расслабляющем действии алкоголя в периоды стресса и тревоги, употребление спиртосодержащих напитков только усугубляет проблему.

Паника, депрессия и иные психические расстройства при таком поведении только усиливаются, а их проявления становятся более выраженными.

Данной позиции придерживается главный нарколог Подмосковья Виталий Холдин. Об этом он рассказал журналистам издания NEWS.ru.

Специалист подчеркнул, что при регулярном злоупотреблении алкоголем в организме вырабатывается меньше веществ, которые необходимы для поддержания нормальной работы психики. К тому же, продукты распада алкогольных напитков выводятся из организма дольше. В эти периоды человеку требуется больше сна и отдыха.

Эксперт Холдин обратил внимание на другие проверенные способы снятия стресса. Перечень их достаточно широк, и каждый может выбрать подходящий для себя вариант – заняться физкультурой, искупаться, погулять, пообщаться с близкими, посмотреть кино, почитать.

Для этого нужно сосредоточиться и подумать – в какие именно моменты человек чувствует себя максимально расслабленным и отвлеченным от суеты. Если кто-то осознал, что не может своими силами справиться с алкогольной зависимостью, то лучше ему обратиться за медицинской помощью к психиатру-наркологу.

Ранее нарколог Алексей Казанцев опроверг утверждение о неизлечимости алкоголизма у женщин. Врач считает, что данная зависимость лечится одинаково успешно как у мужчин, так и у женщин. Проблема лишь в том, что женщины до последнего стремятся скрыть наличие у них пристрастия к алкоголю, поэтому обращаются к специалистам, когда ситуация уже достаточно запущена.

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