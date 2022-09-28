Нарколог Холдин рассказал об опасности употребления алкоголя при стрессе

Для этого нужно сосредоточиться и подумать – в какие именно моменты человек чувствует себя максимально расслабленным и отвлеченным от суеты. Если кто-то осознал, что не может своими силами справиться с алкогольной зависимостью, то лучше ему обратиться за медицинской помощью к психиатру-наркологу.