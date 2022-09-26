Какие платья не стоит выбирать невестам

Вторая ошибка ‑ выбор платья без учета общей стилистики свадьбы. Причина не в размере и фасоне, а в несоответствии тематики мероприятия. Дизайнер дала совет в такой ситуации вначале продумать место проведения праздника, в потом искать наряд. Или наоборот, купить платье, а потом с учетом его стилистики выбирать декор и тему свадьбы.