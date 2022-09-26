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Posted 26 сентября 2022,, 19:14

Published 26 сентября 2022,, 19:14

Modified Сегодня, 20:27

Updated Сегодня, 20:27

Какие платья не стоит выбирать невестам

26 сентября 2022, 19:14
Дизайнер Рабия Халилли перечислила 5 ошибок российских невест, которые они совершают, выбирая свадебное платье. Эксперт отметила, что многие девушки оказываются в растерянности из-за изобилия предложений свадебных салонов и дизайнеров.

В интервью NEWS.ru, самой первой ошибкой она назвала длительные поиски наряда. Просматривание многочисленных коллекций салонов или шоурумов отдаляет от первоначальной концепции и вариантов, понравившихся ранее. В итоге взгляд замыливается, а платья перестают нравиться. Причина в усталости восприятия.

Вторая ошибка ‑ выбор платья без учета общей стилистики свадьбы. Причина не в размере и фасоне, а в несоответствии тематики мероприятия. Дизайнер дала совет в такой ситуации вначале продумать место проведения праздника, в потом искать наряд. Или наоборот, купить платье, а потом с учетом его стилистики выбирать декор и тему свадьбы.

Третья ошибка – выбор узкого платья. Многие невесты мечтают похудеть перед свадьбой, но далеко не у всех это получается. Лучше избрать такую тактику: вначале сбросить лишние килограммы, а потом приобретать наряд. Другой вариант – купить платье соответствующего фигуре размера и ушить его, если удастся похудеть.

Четвертая ошибка — покупка платья ранее за полгода и больше до свадьбы. Плохая идея ‑ забрать наряд домой и все время его примерять. Это чревато тем, что платье надоест.

И пятая ошибка — выбор платья кипенно-белого цвета. Белоснежный, как бумажный лист тон перестал быть популярным. К тому же, чисто белый подчеркивает проблемы с кожей. Он больше подходит смуглым девушкам. А вот обладательницам светлой кожи стоит выбирать молочные оттенки белого.

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