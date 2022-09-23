Самой пожилой пенсионерке Омской области исполнилось 106 лет

Posted 23 сентября 2022, 09:00
Published 23 сентября 2022, 09:00
Modified 1 декабря, 06:57
Updated 1 декабря, 06:57
В этом году 1 июля самой пожилой омичке исполнилось 106 лет. Женщина живет в Большереченском районе Омской области. Всего на территории региона проживает 63 пенсионера в возрасте 100 лет и старше: 10 мужчин и 53 женщины. Данные привели в омском Пенсионном Фонде России в преддверии праздника Международный день пожилого человека.
Свой 104-й день рождения в этом году отметили четыре пенсионерки, проживающие в Советском округе Омска, Павлоградском и Тюкалинском районах области. А вот пенсионеру из Центрального округа Омска исполнилось 103 года. Отметим, что в прошлом году столетних пенсионеров было всего 40.
Напомним, что на сегодняшний день средний размер пенсии составляет 18 тыс 328 рублей. С 1 июня 2022 года случилось ее внеплановое повышение. Социальная выплата увеличилась на 10%.