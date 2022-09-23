Самой пожилой пенсионерке Омской области исполнилось 106 лет

Свой 104-й день рождения в этом году отметили четыре пенсионерки, проживающие в Советском округе Омска, Павлоградском и Тюкалинском районах области. А вот пенсионеру из Центрального округа Омска исполнилось 103 года. Отметим, что в прошлом году столетних пенсионеров было всего 40.