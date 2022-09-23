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Posted 23 сентября 2022, 09:00

Published 23 сентября 2022, 09:00

Modified 1 декабря, 06:57

Updated 1 декабря, 06:57

Самой пожилой пенсионерке Омской области исполнилось 106 лет

Самой пожилой пенсионерке Омской области исполнилось 106 лет

23 сентября 2022, 09:00
Фото: 1MI.
Всего в регионе проживает 63 пенсионера в возрасте 100 лет и старше.

В этом году 1 июля самой пожилой омичке исполнилось 106 лет. Женщина живет в Большереченском районе Омской области. Всего на территории региона проживает 63 пенсионера в возрасте 100 лет и старше: 10 мужчин и 53 женщины. Данные привели в омском Пенсионном Фонде России в преддверии праздника Международный день пожилого человека. 

Свой 104-й день рождения в этом году отметили четыре пенсионерки, проживающие в Советском округе Омска, Павлоградском и Тюкалинском районах области. А вот пенсионеру из Центрального округа Омска исполнилось 103 года. Отметим, что в прошлом году столетних пенсионеров было всего 40. 

Напомним, что на сегодняшний день средний размер пенсии составляет 18 тыс 328 рублей. С 1 июня 2022 года случилось ее внеплановое повышение. Социальная выплата увеличилась на 10%.

#Общество#Омск#Омская область#Пенсионер#Новости#Возраст
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