Частичная мобилизация в Омской области: кого, зачем и когда призовут

В среду, 21 сентября, Владимир Путин объявил в стране частичную мобилизацию. С первых же секунд этот факт вызвал небывалый шквал вопросов, домыслов, предположений и даже фейков. Потому Город55 решил собрать ответы на самые часто задаваемые вопросы, которые были озвучены официальными министерствами и ведомствами.
Сегодня Город55 уже подробно рассказывал о денежном довольствии мобилизованных, из чего оно складывается, какие дополнительные выплаты возможны, какие льготы будут положены. Подробнее об этом можно посмотреть здесь.
Все граждане, попавшие под частичную мобилизацию, смогут сохранить трудовой договор и позже вернуться на прежнее место работы. Соответствующие изменения в законодательство уже внесены и утверждены постановлением, которое подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.
То есть трудовые договоры с мобилизованными будут приостановлены, но не расторгнуты. Их рабочие места сохранятся.
В Омской области, как и других субъектах страны, будет действовать общее правило: частичной мобилизации подвергнут 1% от общего мобилизационного потенциала конкретного региона. Вчера эту информацию в своем обращении озвучил губернатор Александр Бурков.
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщил, что ответы на все вопросы и консультации по частичной мобилизации можно будет получить по телефону «горячей линии 122 или на сайте