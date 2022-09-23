Частичная мобилизация в Омской области: кого, зачем и когда призовут

Город55 попытался собрать всю информацию о частичной мобилизации в регионе, которая есть на данный момент.

Какие воинские специальности в первую очередь попадают под частичную мобилизацию?

Есть ли какой-то лимит по призыву для военно-учетных специальностей?

Какие воинские звания будут в приоритете при частичной мобилизации?

Есть ли возрастные рамки для мобилизованных и будут ли призываться женщины?

На каких законных основаниям могут освободить от частичной мобилизации?

Будут ли призывать военных пенсионеров?

Есть ли бронирование работников важных промышленных предприятий?

Существуют ли какие-то квоты для субъектов Российской Федерации?

Будут ли призываться граждане, которые в данный момент находятся за пределами России?

Какие социальные льготы и денежное довольствие получат мобилизованные граждане?

Смогут ли семьи мобилизованного получать его заработную плату по прежнему месту работы?

Будут ли призывать солдат срочной службы? Студентов сузов и вузов?

Сохранят ли мобилизованные граждане свои рабочие места?

Сколько человек планируется мобилизовать в Омской области?