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Частичная мобилизация в Омской области: кого, зачем и когда призовут

Сегодня, 02:30
Фото: 1MI
Город55 попытался собрать всю информацию о частичной мобилизации в регионе, которая есть на данный момент.

В среду, 21 сентября, Владимир Путин объявил в стране частичную мобилизацию. С первых же секунд этот факт вызвал небывалый шквал вопросов, домыслов, предположений и даже фейков.  Потому Город55 решил собрать ответы на самые часто задаваемые вопросы, которые были озвучены официальными министерствами и ведомствами.

Какие воинские специальности в первую очередь попадают под частичную мобилизацию?

Фото: Минобороны РФ

Есть ли какой-то лимит по призыву для военно-учетных специальностей?

Фото: Минобороны РФ

Какие воинские звания будут в приоритете при частичной мобилизации?

Фото: Минобороны РФ

Есть ли возрастные рамки для мобилизованных и будут ли призываться женщины?

Фото: Минобороны РФ

На каких законных основаниям могут освободить от частичной мобилизации?

Фото: Минобороны РФ

Будут ли призывать военных пенсионеров?

Фото: Минобороны РФ

Есть ли бронирование работников важных промышленных предприятий?

Фото: Минобороны РФ

Существуют ли какие-то квоты для субъектов Российской Федерации?

Фото: Минобороны РФ

Будут ли призываться граждане, которые в данный момент находятся за пределами России?

Фото: Минобороны РФ

Какие социальные льготы и денежное довольствие получат мобилизованные граждане?

Сегодня Город55 уже подробно рассказывал о денежном довольствии мобилизованных, из чего оно складывается, какие дополнительные выплаты возможны, какие льготы будут положены. Подробнее об этом можно посмотреть здесь.

Смогут ли семьи мобилизованного получать его заработную плату по прежнему месту работы?

Фото: Минобороны РФ

Будут ли призывать солдат срочной службы? Студентов сузов и вузов?

Фото: Минобороны РФ

Сохранят ли мобилизованные граждане свои рабочие места?

Все граждане, попавшие под частичную мобилизацию, смогут сохранить трудовой договор и позже вернуться на прежнее место работы. Соответствующие изменения в законодательство уже внесены и утверждены постановлением, которое подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

То есть трудовые договоры с мобилизованными будут приостановлены, но не расторгнуты. Их рабочие места сохранятся.  

Сколько человек планируется мобилизовать в Омской области?

В Омской области, как и других субъектах страны, будет действовать общее правило: частичной мобилизации подвергнут 1% от общего мобилизационного потенциала конкретного региона. Вчера эту информацию в своем обращении озвучил губернатор Александр Бурков. 

Номер горячей линии по вопросам частичной мобилизации

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщил, что ответы на все вопросы и консультации по частичной мобилизации можно будет получить по телефону «горячей линии 122 или на сайте объясняем.рф

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