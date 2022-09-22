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Валерий Лимаренко: Делаем все, чтобы жители области получали качественную медпомощь

Вчера, 15:46
Фото: пресс-служба правительства Сахалинской области
На развитие здравоохранения Сахалинской области выделено максимальное финансирование.

Развитие сферы здравоохранения на территории Сахалинской области является одним из важнейших приоритетов деятельности островного правительства.

На финансирование медицинской отрасли из регионального бюджета с 2019 по 2022  годы выделено свыше 100 млрд рублей, приводит данные портал Sakh.online. Эти средства направлены на приобретение высокотехнологичного дорогостоящего оборудования, ремонт  больниц и поликлиник, приобретение расходных материалов для диагностики и лечения, лекарственное обеспечение льготных категорий населения. А также на выплату зарплат сотрудникам, привлечение новых специалистов, организацию мастер-классов врачей с федеральных центров страны и решение множество других вопросов сферы здравоохранения. Улучшение материально-технической базы медучреждений осуществляется в рамках реформы островного здравоохранения, запущенной по инициативе губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко.

- Очень важно, чтобы сахалинцы и курильчане могли получать своевременную качественную помощь, а медики – работать в комфортных условиях. Для этого ежегодно приобретается специализированное оборудование, расширяются методы диагностики и лечения, модернизируется медицинская инфраструктура. Благодаря этому увеличивается число пациентов, получающих высокотехнологичное лечение, не выезжая за пределы Сахалинской области, - отметил Валерий Лимаренко.

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