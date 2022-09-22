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В РФ станет меньше продаваться импортного алкоголя

Вчера, 13:05
Фото: pxhere.com
В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) сообщили, что на территории Российской Федерации в ближайшие три месяца может на сорок — пятьдесят процентов сократиться выбор алкогольных напитков, произведенных в зарубежных странах.

Отмечается, что в июле–августе этого года ассортимент импортного алкоголя у крупных ритейлеров уже в разы уменьшился, пишет Общественная служба новостей со ссылкой на «КоммерсантЪ».

Также сообщается, что ввоз в страну алкогольной продукции зарубежных производителей в указанном периоде упал на шестьдесят — сто процентов. В АКОРТ также рассказали, что полностью остановлены поставки игристых вин из Шампани, импорт виски сократился на семьдесят процентов, а объем ввоза французского коньяка и импортного пива — на шестьдесят процентов.

 

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