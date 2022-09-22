В РФ станет меньше продаваться импортного алкоголя

Также сообщается, что ввоз в страну алкогольной продукции зарубежных производителей в указанном периоде упал на шестьдесят — сто процентов. В АКОРТ также рассказали, что полностью остановлены поставки игристых вин из Шампани, импорт виски сократился на семьдесят процентов, а объем ввоза французского коньяка и импортного пива — на шестьдесят процентов.