Город55
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Омской области готовятся к назальной вакцинации от коронавируса

Вчера, 09:46
Фото: 1MI
Прививку от коронавируса теперь можно будет заменить специальным спреем.

На сегодняшнем оперштабе по борьбе с коронавирусом приняли несколько решений об эпидситуации в регионе. В том числе по итогам оперштаба стало известно, что вместе с прививками в регионе будет доступна другая форма защиты от инфекции.

Сообщается, что регион закупил 30 тыс специальных насадок для введения интерназальной вакцины — через нос. Насадки распределяют по медицинским учреждениям региона. Сроки поставки спреев от COVID-19 пока не уточняются.

Также на заседании оперштаба также продлили режим повышенной готовности до 31 октября и согласовали проведение празднования 200-летия Омской области 1 октября 2022 года.

#Ольга Акамова#Общество#Город#Новости#Вакцина#Коронавирус COVID-19#Омск
Подпишитесь
Стала известна точная дата начала отопительного сезона в Омске
Вчера, 15:53
В Омской области начали разворачивать частичную мобилизацию
21 сентября, 17:32
Омскую школьницу оштрафовали за дискредитацию Вооруженных сил России
Вчера, 13:44
Омскую область снова назвали самым неэкологичным регионом
Вчера, 13:13
Режим повышенной готовности в Омской области продлили еще на месяц
Вчера, 15:12