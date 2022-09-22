На сегодняшнем оперштабе по борьбе с коронавирусом приняли несколько решений об эпидситуации в регионе. В том числе по итогам оперштаба стало известно, что вместе с прививками в регионе будет доступна другая форма защиты от инфекции.
Сообщается, что регион закупил 30 тыс специальных насадок для введения интерназальной вакцины — через нос. Насадки распределяют по медицинским учреждениям региона. Сроки поставки спреев от COVID-19 пока не уточняются.
Также на заседании оперштаба также продлили режим повышенной готовности до 31 октября и согласовали проведение празднования 200-летия Омской области 1 октября 2022 года.