В Омске нашли «резиновые» квартиры с десятками незаконных мигрантов

В доме на улице Конева у одной из омичек фиктивно проживали 10 азербайджанцев. 62-летняя женщина ложно поставила их на учет по месту пребывания. Таким же образом поступила 40-летняя женщина, проживающая на улице Малиновского. В своей квартире она поставила на учет граждан Казахстана. Сейчас полицейские по обоим случаям проводят проверку.