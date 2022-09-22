В Омске нашли «резиновые» квартиры с десятками незаконных мигрантов

Сотрудники полиции в ходе мероприятия «Нелегальный мигрант» обнаружили на территории региона 47 иностранцев, которые нарушили законы миграции. На них заведены административные дела. Подробности сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области.
В доме на улице Конева у одной из омичек фиктивно проживали 10 азербайджанцев. 62-летняя женщина ложно поставила их на учет по месту пребывания. Таким же образом поступила 40-летняя женщина, проживающая на улице Малиновского. В своей квартире она поставила на учет граждан Казахстана. Сейчас полицейские по обоим случаям проводят проверку.
Также в области обнаружили двух граждан КНР, которые нарушили режима пребывания. Кроме того, выявлено пять случаев оформления разрешительных документов иностранцами на основании фиктивных браков и фиктивного отцовства.