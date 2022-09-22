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В Омске два дня подряд происходили выбросы опасного вещества

Сегодня, 01:37
Фото: 1MI

В Омске снова произошли выбросы формальдегида

В одном из округов снова выявили превышение ПДК формальдегида, а в другом — пыли.

В Омске находятся девять стационарных постов, которые установлены во всех округах города. С их помощью следят за качеством атмосферного воздуха.

20 сентября в Октябрьском округе выявили превышение предельно допустимой концентрации формальдегида в 1.1 раз. В тот же день в Советском округе содержание взвешенных веществ (пыли) составило 1.5 ПДК.

В остальных округах превышений предельно допустимой концентрации вредных веществ не выявили. Уровень загрязнения был повышенный.

Отметим, что выбросы формальдегида в Октябрьском округе фиксируются два дня подряд. 19 сентября там также выявили превышение ПДК в 1.1 раз.

#Вероника Жукова#Общество#Новости#Омск#Выбросы
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