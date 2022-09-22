В Омске два дня подряд происходили выбросы опасного вещества

В Омске находятся девять стационарных постов, которые установлены во всех округах города. С их помощью следят за качеством атмосферного воздуха.
20 сентября в Октябрьском округе выявили превышение предельно допустимой концентрации формальдегида в 1.1 раз. В тот же день в Советском округе содержание взвешенных веществ (пыли) составило 1.5 ПДК.
В остальных округах превышений предельно допустимой концентрации вредных веществ не выявили. Уровень загрязнения был повышенный.
Отметим, что выбросы формальдегида в Октябрьском округе фиксируются два дня подряд. 19 сентября там также выявили превышение ПДК в 1.1 раз.