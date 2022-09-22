Туроператоры рассказали о возврате денег за туры мобилизованным гражданам

Он пояснил, что запрета на выезд за границу сейчас нет, и все границы открыты. И даже если кто-то вылетел на отдых в другую страну, а в это время ему придет повестка, не стоит переживать по этому поводу, так как никакого нарушения не было. Однако после возвращения домой, конечно же, необходимо будет явиться в военкомат, подытожил эксперт.