Туроператоры рассказали о возврате денег за туры мобилизованным гражданам

Как отметил вице-президент Альянса турагентств России (АТА), директор сети турагентств “Розовый слон” Алексан Мкртчян, отменять тур за границу смысла нет, так как сделать это можно только со штрафом — фактически понесенными расходами туроператора. Однако граждане, получившие повестку от военкомата и не имеющие возможности по этой причине поехать отдыхать, смогут полностью вернуть деньги за неиспользованную поездку. Об этом пишет iz.ru.
Он пояснил, что запрета на выезд за границу сейчас нет, и все границы открыты. И даже если кто-то вылетел на отдых в другую страну, а в это время ему придет повестка, не стоит переживать по этому поводу, так как никакого нарушения не было. Однако после возвращения домой, конечно же, необходимо будет явиться в военкомат, подытожил эксперт.