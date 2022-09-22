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Стало известно, где в Омске находится главный источник выбросов опасных веществ

Вчера, 13:21
Фото: 1MI
Однако карты показывают, что на этом месте значится «хозяйственный корпус».

Выбросы в городе стали почти ежедневными. Вчера в телеграм-канале «MeteoOmsk» была опубликована информацию о том, что в Омске действует режим НМУ. Однако множество жителей улицы Мельничной, 91, 87, 89 пожаловались на резкий запах нефтепродуктов в воздухе. 

По обращениям на место был отправлен автомобиль, чтобы взять несколько проб воздуха. Результаты показали превышения предельно-допустимых концентраций по аммиаку в 1,05 раз и сероводороду в 2,38 раза.

«При обследовании промзон между 1-й и 2-й Казахстанской выявлен источник вредных выбросов — предприятие по адресу: ул. 2-я Казахстанская, 5/1.Отбор проб воздуха производился с 20:20 ч. до 23:20 ч. учетом Северо-Западного и Юго-Западного направления ветра в трех точках для исключения влияния других предприятий», — сообщили в региональном министерстве природных ресурсов и экологии

Что это за предприятие на 2-й Казахстанской, 5/1, неизвестно. На картах в 2ГИС по этому адресу значится просто «хозяйственный корпус». Известно, что по соседству находится шинный центр. 

Фото: 2ГИС

Напомним, что вчера в Омске зафиксировали ПДК формальдегида. При отравлении он вызывает кашель, отдышку, удушье, слезотечение и резь в глазах, нарушение координации движений и судороги.

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#Ольга Цветатий#Город#Новости#Омск#Омская область#Выбросы#Завод
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