Стало известно, где в Омске находится главный источник выбросов опасных веществ

Выбросы в городе стали почти ежедневными. Вчера в телеграм-канале «MeteoOmsk» была опубликована информацию о том, что в Омске действует режим НМУ. Однако множество жителей улицы Мельничной, 91, 87, 89 пожаловались на резкий запах нефтепродуктов в воздухе.