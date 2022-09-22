Омскую область снова назвали самым неэкологичным регионом

«Зеленый патруль» подвел итоги Национального экологического рейтинга, проанализировав данные об экологической ситуации в России летом этого года.
В итоге самый чистый воздух оказался в Тамбовской и Белгородской областях, а также в Республике Алтай. А вот самый загрязненным регионом традиционно назвали Омскую область. Лучше обстановка, по мнению авторов исследования, в соседних Свердловской и Иркутской областях.
Руководитель «Зеленого патруля» Андрей Нагибин объяснил, что на позицию Омской области в рейтинге, в том числе, повлияли выбросы хлороводорода на Левобережье Омска.
«24 июня 2022 года государственная станция мониторинга (Росгидромет, а не активисты экологи, или китайские одноразовые газоанализаторы) фиксирует в Кировском районе города почти 10-кратное превышение нормы (9.6 ПДК) по хлороводороду! Это вещество чрезвычайно токсично, и использовалось германцами в Первую мировую войну как боевое отравляющее вещество. Как это вообще возможно представить в 21 веке на территории России?» — прокомментировал экологическую ситуацию в регионе Андрей Нагибин.