Омскую область снова назвали самым неэкологичным регионом

В итоге самый чистый воздух оказался в Тамбовской и Белгородской областях, а также в Республике Алтай. А вот самый загрязненным регионом традиционно назвали Омскую область. Лучше обстановка, по мнению авторов исследования, в соседних Свердловской и Иркутской областях.