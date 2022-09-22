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Омскую область снова назвали самым неэкологичным регионом

Сегодня, 07:13
Фото: 1MI
К такому выводу в очередной раз пришли эксперты Общероссийской общественной организации «Зеленый патруль».

«Зеленый патруль» подвел итоги Национального экологического рейтинга, проанализировав данные об экологической ситуации в России летом этого года.

В итоге самый чистый воздух оказался в Тамбовской и Белгородской областях, а также в Республике Алтай. А вот самый загрязненным регионом традиционно назвали Омскую область. Лучше обстановка, по мнению авторов исследования, в соседних Свердловской и Иркутской областях.

Руководитель «Зеленого патруля» Андрей Нагибин объяснил, что на позицию Омской области в рейтинге, в том числе, повлияли выбросы хлороводорода на Левобережье Омска.

«24 июня 2022 года государственная станция мониторинга (Росгидромет, а не активисты экологи, или китайские одноразовые газоанализаторы) фиксирует в Кировском районе города почти 10-кратное превышение нормы (9.6 ПДК) по хлороводороду! Это вещество чрезвычайно токсично, и использовалось германцами в Первую мировую войну как боевое отравляющее вещество. Как это вообще возможно представить в 21 веке на территории России?» — прокомментировал экологическую ситуацию в регионе Андрей Нагибин.
#Ольга Акамова#Омск#Общество#Новости#Омская область#Экология#Рейтинг
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