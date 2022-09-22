Режим повышенной готовности в Омской области продлили еще на месяц

Других коронавирусных ограничений в Омской области пока не вводилось. Более того, в регионе согласовали проведение празднования 200-летия Омской области 1 октября у ТЦ «Континент». Также разрешено провести в Омске Всероссийский слет студенческих отрядов проводников с 27 по 29 октября.