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Режим повышенной готовности в Омской области продлили еще на месяц

Сегодня, 09:12
Фото: 1MI
Особый режим продлится как минимум до конца октября 2022 года.

По итогам коронавирусного оперштаба в Омской области продлили режим повышенной готовности, который действовал до 30 сентября. Теперь такой режим продлится до 31 октября.

Других коронавирусных ограничений в Омской области пока не вводилось. Более того, в регионе согласовали проведение празднования 200-летия Омской области 1 октября у ТЦ «Континент». Также разрешено провести в Омске Всероссийский слет студенческих отрядов проводников с 27 по 29 октября.

В оперштабе отметили, что для охранения низкого уровня заболеваемости коронавирусом следует вакцинироваться и ревакцинироваться.

#Омск#Общество#Новости#Коронавирус COVID-19#Ковид#Ольга Акамова
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