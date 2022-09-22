Омскую школьницу оштрафовали за дискредитацию Вооруженных сил России

Омский областной суд рассмотрел апелляцию несовершеннолетней омички, которую ранее признали виновной в дискредитации Вооруженных сил РФ. В мае 2022 года школьница с помощью баллончика с краской нанесла определенные надписи на фасаде дома, остановке общественного транспорта и у железнодорожного переезда.
Все эти высказывания, по заключению суда, дискредитировали ВС РФ. Ленинский районный суд оштрафовал подростка на 30 тыс рублей. Она не согласилась и судебным решением и подала апелляцию.
«В жалобе в Омский областной суд она указала, что в ее действиях состава административного правонарушения нет, — сообщили в пресс-службе суда. — Указывает, что противоправных действий она не совершала, Вооруженные силы РФ не дискредитировала, лингвистическое исследование по делу не проводилось, было нарушено ее право на выражение мнения».
Суд не нашел оснований для отмены постановления.