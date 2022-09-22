Омскую школьницу оштрафовали за дискредитацию Вооруженных сил России

Омский областной суд рассмотрел апелляцию несовершеннолетней омички, которую ранее признали виновной в дискредитации Вооруженных сил РФ. В мае 2022 года школьница с помощью баллончика с краской нанесла определенные надписи на фасаде дома, остановке общественного транспорта и у железнодорожного переезда.