Омские спортсмены примут участие в турнире по греко-римской борьбе памяти Калимулина

Соревнования посвящены одному из лучших спортсменов за всю историю омского спорта. «Маэстро борьбы» – так называли Тимержана Калимулина, обладавшего филигранной техникой и феноменальной пластичностью, о его хитроумных многоходовых комбинациях и виртуозных амплитудных бросках ходили легенды.