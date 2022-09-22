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Неожиданная встреча. К омским заключенным пришла белка

Сегодня, 04:41
Фото: 55.fsin.gov.ru

Омские заключенные построили домик для белки

Животное пришло в тюремную больницу и поселилось в новом домике.

В областную больницу УФСИН России по Омской области пришла белка. Животное уже не раз замечали на елях, которые растут вокруг учреждения и на его территории, и теперь белка решила поселиться поближе к людям.

Осужденные на кружке по декоративно-прикладному творчеству изготовили для белки клетку с кормушкой. Животное чувствует себя хорошо, осужденные решили назвать белку Чичей.

Теперь Чича живет на территории больницы по соседству с тремя красноухими черепахами, которые поселились в музыкальном фонтане. «Живой уголок» пользуется популярностью среди заключенных и работников учреждения, добавили в пресс-службе УФСИН России по Омской области.

#Ольга Акамова#Город#Общество#Новости#Омск#Белка#Заключенные#Осужденные#Колония#Больница
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