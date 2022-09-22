Начало отопительного сезона, новый способ вакцинации, итоги оперштаба. Омск в четверг

Новость №1. В департаменте городского хозяйства Омска сообщили точную дату начала отопительного сезона. В первую очередь к теплу подключат социальные объекты: детские сады, школы, больницы и прочие, затем жилые дома.
Новость №2. Сегодня в Омске состоялся коронавирусный оперштаб. Режим повышенной готовности продлили до 31 октября.
Новость №3. Теперь вместе с прививками в регионе будет доступна другая форма защиты от инфекции. В область куплены 30 тысяч специальных насадок для введения интерназальной вакцины — через нос.