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Начало отопительного сезона, новый способ вакцинации, итоги оперштаба. Омск в четверг

Вчера, 14:19
Фото: 1MI
Итоги дня - версия Города55.

Новость №1. В департаменте городского хозяйства Омска сообщили точную дату начала отопительного сезона. В первую очередь к теплу подключат социальные объекты: детские сады, школы, больницы и прочие, затем жилые дома.

Стала известна точная дата начала отопительного сезона в Омске
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Новость №2. Сегодня в Омске состоялся коронавирусный оперштаб. Режим повышенной готовности продлили до 31 октября. 

Режим повышенной готовности в Омской области продлили еще на месяц
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Новость №3. Теперь вместе с прививками в регионе будет доступна другая форма защиты от инфекции. В область куплены 30 тысяч специальных насадок для введения интерназальной вакцины — через нос.  

В Омской области готовятся к назальной вакцинации от коронавируса
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#Общество#Город#Новости#Омск#Омская область#Оперштаб#Отопление#Вакцинация#Ольга Цветатий
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