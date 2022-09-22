Модульбанк анонсировал запуск расчетных счетов в белорусских рублях и тенге

Первый в России банк для предпринимателей акцентировал внимание на том, что как открытие счетов, так и их обслуживание происходит на бесплатной основе.
Из комментариев члена правления Модульбанка Павла Семенова следует, что платежные инструменты компании систематически расширяются. Участникам ВЭД предоставили возможность обмениваться платежами.
Клиенты Модульбанка в настоящее время могут рассчитываться со своими контрагентами уже не только в евро, юанях и долларах, но и в других валютах, включая белорусскую и казахскую, заявил Семенов. В портфеле все время появляются, по его словам, дополнительные валюты.
Финансовые переводы в белорусских рублях и тенге осуществляются с 09:00 до 17:00 (мск). Комиссия — 0,1 процента. Клиентам Модульбанка не нужно платить при этом ни за обеспечение валютного контроля, ни за учет их валютных контрактов.
Покупать и продавать белорусские рубли можно в личных кабинетах Модульбанка по курсу биржи. Отклонения от него возможны, но они будут несущественными.
«В августе Модульбанк запустил депозиты в юанях и расчетные счета в тенге, — напомнил Семенов. — Также мы прорабатываем запуск большого количества локальных валют для расчетов с контрагентами на рынках СНГ, в Турции и в других странах».
Официальный представитель Модульбанка заявил, что сменить валюту в контрактах с партнерами также можно в личном кабинете. Специалисты из службы поддержки помогают клиентам на всех этапах, включая и процесс коррекции данных.