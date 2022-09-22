Модульбанк анонсировал запуск расчетных счетов в белорусских рублях и тенге

Клиенты Модульбанка в настоящее время могут рассчитываться со своими контрагентами уже не только в евро, юанях и долларах, но и в других валютах, включая белорусскую и казахскую, заявил Семенов. В портфеле все время появляются, по его словам, дополнительные валюты.