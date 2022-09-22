Кровавая расправа. Омичка получила большой срок за жестокое убийство сожителя

Все произошло 9 февраля в поселке Муромцево на квартире по улице Коммунальная. Между фигуранткой и сожителем случился конфликт. Женщина оказалась слишком вспыльчивой, взяла нож и всадила его в грудную клетку мужчины несколько раз. От полученных травм он скончался на месте.