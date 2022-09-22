Кровавая расправа. Омичка получила большой срок за жестокое убийство сожителя

56-летняя жительница Муромцевского района приговорена к девяти годам лишения свободы за жестокое убийство своего сожителя. Подробности сообщили в пресс-службе прокуратуры Омской области.
Все произошло 9 февраля в поселке Муромцево на квартире по улице Коммунальная. Между фигуранткой и сожителем случился конфликт. Женщина оказалась слишком вспыльчивой, взяла нож и всадила его в грудную клетку мужчины несколько раз. От полученных травм он скончался на месте.
Подозреваемая попыталась смягчить преступление и сказала, что погибший напал на нее со стулом. Свою вину из-за этого она признала только частично. Однако, в ходе следствия доказательств ее словам не нашлось.
Апелляционная инстанция изменила приговор, но не в части срока, а исключив из приговора те обстоятельства, которые женщина пыталась оспорить - противоправность поведения и неправильность зачтения срока. Отметим, что ранее она уже была судима за убийство гражданской жены предыдущего сожителя. Ему самому женщина нанесла тяжкий вред здоровью (ред.)