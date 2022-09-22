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Кровавая расправа. Омичка получила большой срок за жестокое убийство сожителя

Вчера, 11:18
Фото: 1MI

Омичке не удалось обжаловать приговор по делу об убийстве сожителя

Женщина приговорена к девяти годам лишения свободы.

56-летняя жительница Муромцевского района приговорена к девяти годам лишения свободы за жестокое убийство своего сожителя. Подробности сообщили в пресс-службе прокуратуры Омской области.

Все произошло 9 февраля в поселке Муромцево на квартире по улице Коммунальная. Между фигуранткой и сожителем случился конфликт. Женщина оказалась слишком вспыльчивой, взяла нож и всадила его в грудную клетку мужчины несколько раз. От полученных травм он скончался на месте. 

Подозреваемая попыталась смягчить преступление и сказала, что погибший напал на нее со стулом. Свою вину из-за этого она признала только частично. Однако, в ходе следствия доказательств ее словам не нашлось. 

Апелляционная инстанция изменила приговор, но не в части срока, а исключив из приговора те обстоятельства, которые женщина пыталась оспорить - противоправность поведения и неправильность зачтения срока. Отметим, что ранее она уже была судима за убийство гражданской жены предыдущего сожителя. Ему самому женщина нанесла тяжкий вред здоровью (ред.)

#Ольга Цветатий#Происшествия#Суд#Новости#Омск#Омская область#Уголовное дело#Убийство
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