Как мы уже упомянули, граждан, попавших под частичную мобилизацию, приравняли к военнослужащим по контракту. Для последних, как указано в документах, приказах и указах на сайте Минобороны РФ, складывается из двух окладов, – по воинской должности и воинскому званию. В сумме эти оклады и составляют, так называемое, «голое» денежное довольствие. После к ним прибавляются различные стимулирующие выплаты и надбавки, например, за выслугу лет или за участие в наступательных действиях. Подробнее об этих доплатах мы расскажем ниже.