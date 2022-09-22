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Какие выплаты получат россияне, которые попали под частичную мобилизацию

Вчера, 13:37
Фото: 1MI
Собрали воедино все денежные выплаты, доплаты и льготы, которые положены военнослужащим по контракту.

В среду, 21 сентября. Президент РФ Владимир Путин ввел в стране частичную мобилизацию. Позже на коллегии Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что все мобилизационные будут приравнены к военнослужащим по контракту и будут получать соответствующее денежное довольствие и пользоваться всеми льготами. Так о чем речь?

Какую зарплату получают военнослужащие по контракту?

Как мы уже упомянули, граждан, попавших под частичную мобилизацию, приравняли к военнослужащим по контракту. Для последних, как указано в документах, приказах и указах на сайте Минобороны РФ, складывается из двух окладов, – по воинской должности и воинскому званию. В сумме эти оклады и составляют, так называемое, «голое» денежное довольствие. После к ним прибавляются различные стимулирующие выплаты и надбавки, например, за выслугу лет или за участие в наступательных действиях.  Подробнее об этих доплатах мы расскажем ниже.

Сколько будут получать граждане, попавшие под частичную мобилизацию»?

По сути, все оклады военнослужащих по контракту, к которым теперь приравнены и мобилизованные, ранжираются по двум категориям, – в зависимости от звания и от разряда, которых насчитывается порядка 40.

Ниже в таблице можно ознакомиться с окладами «контрактников» по званию, которые прописаны в Приложении № 1 к Приказу Главного управления специальных программ Президента РФ от 6 апреля 2018 г. N 18 «Об утверждении Порядка обеспечения военнослужащих Главного управления специальных программ Президента Российской Федерации денежным довольствием и предоставления им и членам их семей отдельных выплат» (с последующими дополнениями). 

Фото: сервис "Система "Гарант"

Так, можно увидеть, что, скажем, рядовой или матрос получают оклад от 5 794 рублей, а генерал армии, – до 31 284 рублей.

Что касается разрядов, то по этой категории, как указано в Приложении № 2 того же приказа, военнослужащие по контракту с первичными воинскими должностями, как и попавшие под частичную мобилизацию соответствующей категории, получат еще 13 905 рублей. Подробнее о разрядах и суммах можно посмотреть здесь.

Также на сайте Миноброны РФ предусмотрен специальный калькулятор для расчета денежного довольствия.

Отметим, что на данный момент действую суммы и тарифы, которые были утверждены в ноябре 2021 года, однако с 1 октября текущего года они будут проиндексированы на 4%.

Какие дополнительные выплаты положены мобилизованным?

Теперь о дополнительных выплатах и надбавках.  Их перечень довольно-таки обширен, ниже перечислены лишь основные из них, которые прописаны на сайте Минобороны РФ.

  • надбавка за выслугу лет: от 2 до 5 лет — 10%, от 5 до 10 лет — 15%, от 10 до 15 лет — 20% и так далее. Максимальная дается при выслуге 25 лет и более — 40%;
  • надбавка за классную квалификацию — от 5 до 30%;
  • надбавка за работу со сведениями, составляющими государственную тайну — 10–25%;
  • надбавка за особые условия военной службы — 0–30%;
  • премия за добросовестное и эффективное исполнение должностных обязанностей — от 1 до 25%;
  • надбавка за стаж работы в структурных подразделениях по защите государственной тайны — от 10 до 20%;
  • надбавка за стаж работы в шифровальных органах — 5–30%;
  • надбавка за выполнение задач, связанных с риском для жизни и здоровья в мирное время, в том числе водолазные работы, прыжки с парашютом — 0–100%;
  • ежемесячная надбавка за особые достижения в службе военнослужащим (физкультурное образование, водители и др.) — 0–100%;
  • ежемесячная надбавка при награждении знаками отличия Минобороны РФ — 0–30% (медаль «За боевые отличия»;
  • ежемесячная надбавка военнослужащим, проходящим службу на воинских должностях с 1-го по 4-й тарифный разряд — 0–50%;
  • районный коэффициент за военную службу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, с неблагоприятными экологическими и климатическими условиями, отдаленных, высокогорных районах, пустынных и безводных местностях — 1,1–2,0%;
  • надбавка за военную службу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним, а также в других местностях с неблагоприятными климатическими или экологическими условиями, в том числе отдаленных местностях — 0–100%;
  • стандартный налоговый вычет: 500–3000 рублей;
  • налоговые вычеты на детей;
  • ежегодная материальная помощь (в размере не менее одного месячного оклада денежного содержания военнослужащего).

Есть и еще одна категория выплат, о которой стоит рассказать чуть подробнее – это за участие в наступлении и за захваченную или уничтоженную вражескую технику

Предусмотрены ли выплаты за участие в наступательных боевых действиях?

Да, предусмотрены, так за участие в активных наступательных действиях доплата составит до 8 000 рублей в сутки, а за аналогичные маневры, но в составе отряда ШТОРМ - 50 000 рублей за километр.

Сколько заплатят мобилизованным за захват вражеской техники?

Захват равно как и уничтожение вражеской техники оплачивается отдельно. Вот лишь некоторые расценки:

  • захват пусковой установки HIMARS — 1 млн рублей;
  • уничтожение самолета, пусковой установки HIMARS, ракетного комплекса «Точка-У» — 300 000 рублей;
  • уничтожение вертолета — 200 000 рублей;
  • уничтожение танка — 100 000 рублей;
  • уничтожение боевой бронированной машины (БМП, БМД, БТР, МТЛЮ), самоходной артиллерийской или зенитной ракетной установок, реактивной системы залпового огня, беспилотников, тактических ракет, реактивных снарядов систем залпового огня — 50 000 рублей.

Украина – это заграница, будут ли дополнительные выплаты?

За участие в боевых действиях на территории другого государства, в том числе и в Специальной военной операции на Украине, контрактники и попавшие под частичную мобилизацию будут дополнительно получать суточные примерно 3 200 рублей.

Сколько заплатят семьям мобилизованных, которые погибли или были ранены во время спецоперации?

По указу президента под номером № 98 всем семьям погибших и раненых в СВО предусмотрены соответствующие выплаты:

  • за ранение — 3 млн рублей;
  • за гибель бойца — 5 млн рублей.

Помимо этого жизнь и здоровье военнослужащих застрахованы, и при ранении, травме или гибели положены еще и страховые выплаты:

  • за гибель — 2 968 464 рубля;
  • легкое ранение — 74 211 рублей;
  • тяжелое ранение — 296 846 рублей;
  • признание негодным из-за военной травмы — 2 968 464 рубля.

Отметим, что во многих регионах страны действуют еще и региональные разовые выплаты, в основном до 1 млн рублей.

На какие льготы смогут рассчитывать граждане, попавшие под частичную мобилизацию?

По решению Государственной Думы РФ, все участники СВО, в том числе и мобилизованные, получат статус ветерана боевых действий с целым набором различных льгот. Они зафиксированы в Федеральном законе от 12.01.1995 N 5-ФЗ (в редакции от 04.08.2022) «О ветеранах».

  • компенсация платы за наем и содержание жилья 50%;
  • освобождение от налога на имущество: квартиру, дом, гараж. (на один объект каждого вида);
  • освобождение от уплаты налога с земельного участка до 6 соток включительно (свыше этого придется платить);
  • медицинская помощь вне очереди;
  • предоставление отпуска на работе в любое удобное время; предоставление неоплачиваемого отпуска сроком до 35 дней;
  • доплата к пенсии, которая в данный момент составляет 3 481 рубль; бесплатный проезд;
  • путевка в санаторий и предоставление бесплатных лекарств (при желании набор социальных услуг можно поменять на доплату к пенсии);
  • увеличение пенсии за выслугу лет, по инвалидности и потере кормильца на 32%.
#Общество#Город#Политика#Новости#Итоги#Омск#Омская область#Украина#Владимир Путин#Сергей Шойгу#Частичная мобилизация#Армия#Единовременная выплата#Страховые выплаты#Льготы#Василий Попов#Частичная мобилизация в России
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