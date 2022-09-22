В среду, 21 сентября. Президент РФ Владимир Путин ввел в стране частичную мобилизацию. Позже на коллегии Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что все мобилизационные будут приравнены к военнослужащим по контракту и будут получать соответствующее денежное довольствие и пользоваться всеми льготами. Так о чем речь?
Как мы уже упомянули, граждан, попавших под частичную мобилизацию, приравняли к военнослужащим по контракту. Для последних, как указано в документах, приказах и указах на сайте Минобороны РФ, складывается из двух окладов, – по воинской должности и воинскому званию. В сумме эти оклады и составляют, так называемое, «голое» денежное довольствие. После к ним прибавляются различные стимулирующие выплаты и надбавки, например, за выслугу лет или за участие в наступательных действиях. Подробнее об этих доплатах мы расскажем ниже.
По сути, все оклады военнослужащих по контракту, к которым теперь приравнены и мобилизованные, ранжираются по двум категориям, – в зависимости от звания и от разряда, которых насчитывается порядка 40.
Ниже в таблице можно ознакомиться с окладами «контрактников» по званию, которые прописаны в Приложении № 1 к Приказу Главного управления специальных программ Президента РФ от 6 апреля 2018 г. N 18 «Об утверждении Порядка обеспечения военнослужащих Главного управления специальных программ Президента Российской Федерации денежным довольствием и предоставления им и членам их семей отдельных выплат» (с последующими дополнениями).
Так, можно увидеть, что, скажем, рядовой или матрос получают оклад от 5 794 рублей, а генерал армии, – до 31 284 рублей.
Что касается разрядов, то по этой категории, как указано в Приложении № 2 того же приказа, военнослужащие по контракту с первичными воинскими должностями, как и попавшие под частичную мобилизацию соответствующей категории, получат еще 13 905 рублей. Подробнее о разрядах и суммах можно посмотреть здесь.
Также на сайте Миноброны РФ предусмотрен специальный калькулятор для расчета денежного довольствия.
Отметим, что на данный момент действую суммы и тарифы, которые были утверждены в ноябре 2021 года, однако с 1 октября текущего года они будут проиндексированы на 4%.
Теперь о дополнительных выплатах и надбавках. Их перечень довольно-таки обширен, ниже перечислены лишь основные из них, которые прописаны на сайте Минобороны РФ.
Есть и еще одна категория выплат, о которой стоит рассказать чуть подробнее – это за участие в наступлении и за захваченную или уничтоженную вражескую технику
Да, предусмотрены, так за участие в активных наступательных действиях доплата составит до 8 000 рублей в сутки, а за аналогичные маневры, но в составе отряда ШТОРМ - 50 000 рублей за километр.
Захват равно как и уничтожение вражеской техники оплачивается отдельно. Вот лишь некоторые расценки:
За участие в боевых действиях на территории другого государства, в том числе и в Специальной военной операции на Украине, контрактники и попавшие под частичную мобилизацию будут дополнительно получать суточные примерно 3 200 рублей.
По указу президента под номером № 98 всем семьям погибших и раненых в СВО предусмотрены соответствующие выплаты:
Помимо этого жизнь и здоровье военнослужащих застрахованы, и при ранении, травме или гибели положены еще и страховые выплаты:
Отметим, что во многих регионах страны действуют еще и региональные разовые выплаты, в основном до 1 млн рублей.
По решению Государственной Думы РФ, все участники СВО, в том числе и мобилизованные, получат статус ветерана боевых действий с целым набором различных льгот. Они зафиксированы в Федеральном законе от 12.01.1995 N 5-ФЗ (в редакции от 04.08.2022) «О ветеранах».