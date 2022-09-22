Еженедельно 1.3 млн поездок в транспорте омичи оплачивают с помощью эквайринга Сбера

Так, в регионах присутствия Сибирского Сбербанка в среднем более 5,1 млн поездок в неделю оплачивается с помощью банковской карты и терминалов эквайринга Сбера. Из них в Омске - 1,3 млн поездок.



Популярность данного способа объясняется инновационной технологией приема платежей, которая позволяет «обилетить» человека менее чем за секунду – даже при отсутствии связи с банком, которой может и не быть в дорожных условиях. Списание оплаты возможно и позже – в течение четырех суток после поездки. Сегодня оплата проезда банковской картой в общественном транспорте доступна уже в 147 городах России.



Для удобства управления платежами, совершенными в общественном транспорте, и погашения задолженностей, Сбер запустил сервис СберБилет. Онлайн-сервис позволяют гражданам видеть историю своих поездок с указанием дат и маршрутов в личном кабинете. Для использования сервиса необходимо перейти по ссылке и зарегистрироваться, после чего все возможности сервиса станут доступны.



Дмитрий Солнцев, председатель Сибирского банка ПАО Сбербанк: