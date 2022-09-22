Экс-президенту США предъявят новые обвинения по делу об изнасиловании

Дональд Трамп ранее опроверг обвинения Джин Кэрролл, заявив, что с журналисткой никогда не встречался. Также бывший президент США предположил, что за счет лжи Кэрролл хочет увеличить продажи книги, которую она написала. В ответ на это заявление журналистка подала против Трампа новый иск — за ущерб, нанесенный ее репутации.