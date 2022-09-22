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Экс-президенту США предъявят новые обвинения по делу об изнасиловании

Вчера, 10:05
Фото: 1MI
Бывшему президенту США Дональду Трампу предъявят новые обвинения по делу об изнасиловании журналистки Джин Кэрролл.

О намерении предъявить Дональду Трампу новые обвинения заявили адвокаты Кэрролл, пишет 360tv.ru, ссылаясь на РИА «Новости». Ранее журналистка обвинила бывшего президента США в попытке изнасилования в 90-е годы.

Адвокаты журналистки заявили, что пишут от имени истца для предоставления суду обновленной информации и для информирования о планах истца о предоставлении новых обвинений в соответствии с законом о выживших взрослых. Согласно этому закону, жертвы сексуального насилия имеют право подавать в суд исковые заявления вне зависимости от давности совершения преступления.

Дональд Трамп ранее опроверг обвинения Джин Кэрролл, заявив, что с журналисткой никогда не встречался. Также бывший президент США предположил, что за счет лжи Кэрролл хочет увеличить продажи книги, которую она написала. В ответ на это заявление журналистка подала против Трампа новый иск — за ущерб, нанесенный ее репутации.

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