Долги сокращаются. Омичам выплатили почти всю задержанную зарплату

В Омскстате рассказали о долгах перед работниками разных сфер в регионе. Как выяснилось, всего за месяц долги по зарплате сократились почти на треть и теперь составляют всего порядка 8 млн рублей. Из них около 1.4 млн рублей — на предприятиях Омска.