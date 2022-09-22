Долги сокращаются. Омичам выплатили почти всю задержанную зарплату

В Омскстате рассказали о долгах перед работниками разных сфер в регионе. Как выяснилось, всего за месяц долги по зарплате сократились почти на треть и теперь составляют всего порядка 8 млн рублей. Из них около 1.4 млн рублей — на предприятиях Омска.
Максимальный объем долгов погасили в сфере обрабатывающих предприятий. К 1 августа в этой сфере накопилось порядка 1.5 млн рублей долга, и к 1 сентября абсолютно все работники этой сферы получили зарплату. Также примерно столько же выплатили работникам строительной отрасли, но перед строителями все равно остается долг порядка 1 млн рублей.
В сфере образования долг по зарплате сократился с 654 тыс рублей до 36 тыс рублей, а в сфере управления недвижимым имуществом долг остался практически на том же уровне, сократившись всего на 22 тыс рублей.
В двух сферах, наоборот, долги по зарплате резко выросли. Сильнее всего — в коммунальной сфере, с нуля до 2.9 млн рублей. В транспортной сфере долгов перед работниками стало больше на 2.3 млн рублей.