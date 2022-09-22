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Долги сокращаются. Омичам выплатили почти всю задержанную зарплату

Сегодня, 05:41
Фото: 1MI

Омичам до сих пор не выплатили почти 8 млн рублей долгов по зарплате

Долги по зарплате стремительно сокращаются, но пока не равны нулю.

В Омскстате рассказали о долгах перед работниками разных сфер в регионе. Как выяснилось, всего за месяц долги по зарплате сократились почти на треть и теперь составляют всего порядка 8 млн рублей. Из них около 1.4 млн рублей — на предприятиях Омска.

Максимальный объем долгов погасили в сфере обрабатывающих предприятий. К 1 августа в этой сфере накопилось порядка 1.5 млн рублей долга, и к 1 сентября абсолютно все работники этой сферы получили зарплату. Также примерно столько же выплатили работникам строительной отрасли, но перед строителями все равно остается долг порядка 1 млн рублей.

В сфере образования долг по зарплате сократился с 654 тыс рублей до 36 тыс рублей, а в сфере управления недвижимым имуществом долг остался практически на том же уровне, сократившись всего на 22 тыс рублей.

В двух сферах, наоборот, долги по зарплате резко выросли. Сильнее всего — в коммунальной сфере, с нуля до 2.9 млн рублей. В транспортной сфере долгов перед работниками стало больше на 2.3 млн рублей. 

#Ольга Акамова#Общество#Новости#Омск#Омская область#Зарплата#Долг#Деньги
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