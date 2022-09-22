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10-летний ребенок выпал из окна школы в Омской области

Вчера, 13:55
Фото: 1MI
Девочка госпитализирована с кататравмой.

Медики госпитализировали с кататравмой 10-летнюю школьницу, которая попыталась сбежать из учебного заведения через окно туалета. Подробности Городу55 сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области. 

«По предварительной информации ребенок выпал со второго этажа школы», — отметили в пресс-службе.

Инцидент произошел сегодня, 22 сентября, в школе № 5 в поселке Большие Поля. Девочка рассказала врачам, что решилась на такой поступок из-за того, что не хотела сидеть на уроках. При совершении побега она не удержалась и сорвалась. Сотрудники полиции проводят проверку.

#Происшествия#Новости#Омск#Омская область#Девочка#Выпал из окна#Окно#Ольга Цветатий
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