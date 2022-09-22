10-летний ребенок выпал из окна школы в Омской области

Медики госпитализировали с кататравмой 10-летнюю школьницу, которая попыталась сбежать из учебного заведения через окно туалета. Подробности Городу55 сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области.
«По предварительной информации ребенок выпал со второго этажа школы», — отметили в пресс-службе.
Инцидент произошел сегодня, 22 сентября, в школе № 5 в поселке Большие Поля. Девочка рассказала врачам, что решилась на такой поступок из-за того, что не хотела сидеть на уроках. При совершении побега она не удержалась и сорвалась. Сотрудники полиции проводят проверку.