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Жителям Омской области начнут компенсировать расходы на догазификацию

Сегодня, 11:45
Фото: Правительство Омской области
Перечень льготных категорий, имеющих право на компенсацию, расширили по поручению губернатора.

Жителям Омской области напомнили о мерах социальной поддержки в рамках программы догазификации. В регионе действует единовременная компенсация по оплате расходов на догазификацию домовладений. По поручению губернатора в августе 2022 года перечень льготных категорий был расширен – с 9 до 13.

Право на выплату есть у граждан РФ, прописанных в Омской области, имеющих в собственности (в том числе долевой) жилые дома, входящие в программу газификации. 

Компенсация зависит от уровня дохода.

  • 90 тыс. руб. — если среднедушевой доход семьи не более 18 654 руб. в месяц;
  • 70 тыс. руб. — если среднедушевой доход семьи не более — 24 872 руб. в месяц;
  • 50 тыс. руб. — если среднедушевой доход семьи в месяц на человека не более 31 090 руб. в месяц.

Для подачи заявления на компенсацию расходов на догазификацию необходимо обратиться в МФЦ по местонахождению жилого дома.

#Ольга Цветатий#Омск#Омская область
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