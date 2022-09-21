Жителям Омской области начнут компенсировать расходы на догазификацию

Жителям Омской области напомнили о мерах социальной поддержки в рамках программы догазификации. В регионе действует единовременная компенсация по оплате расходов на догазификацию домовладений. По поручению губернатора в августе 2022 года перечень льготных категорий был расширен – с 9 до 13.
Право на выплату есть у граждан РФ, прописанных в Омской области, имеющих в собственности (в том числе долевой) жилые дома, входящие в программу газификации.
Компенсация зависит от уровня дохода.
Для подачи заявления на компенсацию расходов на догазификацию необходимо обратиться в МФЦ по местонахождению жилого дома.