Жителям Омской области начнут компенсировать расходы на догазификацию

Жителям Омской области напомнили о мерах социальной поддержки в рамках программы догазификации. В регионе действует единовременная компенсация по оплате расходов на догазификацию домовладений. По поручению губернатора в августе 2022 года перечень льготных категорий был расширен – с 9 до 13.