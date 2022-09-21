За долги. Автомобиль осужденного чиновника в Омской области выставили на продажу

На сайте ГИС Торги появилось объявление о продаже автомобиля экс-главы Седельниковского района Алексея Сабаева. Аукцион объявило территориальное управление Росимущества в Омской области.
Внедорожник Toyota Land Cruiser можно купить за 766,3 тыс. рублей. Машина 2006 года выпуска, цвет серебристый. На кадрах заметны некоторые повреждения на бампере в виде царапин и дыр. Шаг аукциона составляет 15 тысяч рублей, а цена задатка — 383 тысячи рублей. Прием заявок от покупателей продолжается.
Напомним, что в прошлом году Алексея Сабаева обвинили в мошенничестве с использованием служебного положения в особо крупном размере. Чиновника приговорили к трем годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в размере 200 тыс. рублей.