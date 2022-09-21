За долги. Автомобиль осужденного чиновника в Омской области выставили на продажу

Внедорожник Toyota Land Cruiser можно купить за 766,3 тыс. рублей. Машина 2006 года выпуска, цвет серебристый. На кадрах заметны некоторые повреждения на бампере в виде царапин и дыр. Шаг аукциона составляет 15 тысяч рублей, а цена задатка — 383 тысячи рублей. Прием заявок от покупателей продолжается.