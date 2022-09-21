Валерий Лимаренко: мы активно поддерживаем развитие регионального агропрома

Сейчас, в условиях антироссийских санкций, меры по достижению высокого уровня самообеспечения региона – предмет особой заботы губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко. По его поручению в области внесены изменения в условия предоставления субсидий на поддержку и развитие сельского хозяйства. Это сделано в целях поддержки производителей в условиях санкций.
Ранее на поддержку и развитие сельхозпредприятий Сахалина и Курил из областного бюджета направлялось порядка 3 млрд рублей. В 2022 году на поддержку аграрного сектора экономики уже выделено 3,5 млрд рублей. Благодаря активной господдержке сельхозпроизводители достигают высоких показателей, поскольку имеют возможность развивать производство, увеличивая объёмы и ассортимент выпускаемой продукции, замещая привозные продтовары местными, отмечает портал Sakh.online.
Например, в рамках работы по импортозамещению ООО «САПИКО» с 2019 года реализует крупный инвестиционный проект по модернизации купажного отделения в Южно-Сахалинске. Инвестиции составляют 1 млрд рублей. Проект реализуется при финансовой поддержке областного правительства: за 2019-2021 годы размер субсидий составил более 115 млн рублей.
Обновлённое производство, запуск которого намечен на 2023 год, позволит увеличить объёмы производства безалкогольных напитков на 280 тыс. декалитров в год. Предусмотрен выпуск 10 новых наименований прохладительных напитков, в том числе чаи из растительного сырья, морсы, энергетические напитки. Также впервые в регионе в качестве упаковочного материала для напитков выбрана алюминиевая банка. Для реализации проекта закуплены современные автоматизированные технологические линии купажирования, проведена модернизация производственных площадей. В прошлом году уже был запущен цех по производству углекислоты, которая используется в производстве безалкогольных газированных напитков и питьевой воды.
Мощности обновлённого предприятия позволят обеспечить натуральной продукцией, в составе которой полезные ингредиенты, не только область, но и поставлять напитки в другие регионы ДФО. С 2019 года производство всех видов мяса в островном регионе вросло более чем на 28% или в 1,2 раза. Так, в 2020 году на полную производственную мощность вышли АО «Мерси Агро Сахалин», выдавая 7400 тонн свинины при плане 6820. Сегодня предприятие является крупнейшим производителем мяса в регионе – практически каждые три кг свинины из четырёх производимой в островном регионе, приходится на «Мерси Агро Сахалин». Также один из крупнейших местных производителей колбас и мясных деликатесов - ООО «Сахалинская мясоперерабатывающая фабрика ЗТ2», - вложила более 41 млн рублей в инвестиционный проект по организации производства сырокопчёных, сыровяленых колбас и деликатесов из мяса. Областное правительство предоставило субсидию - свыше 24 млн рублей на закупку технологического оборудования.
Сегодня в ассортименте выпускаемой продукции более 150 наименований колбасных изделий и мясных деликатесов. Мясные деликатесы поставляются по всей территории Сахалинской области, есть планы по выходу на продовольственный рынок Приморского края и другие регионы ДФО. В 2020 году впервые в районах Крайнего Севера Сахалинской области заработало предприятие по переработке мяса. ООО «Пекарь» открыло цех в посёлке городского типа Ноглики, инвестировав в производство более 120 млн рублей. Предприятие получило поддержку из областного бюджета – возмещены затраты на закупку технологического оборудования на сумму более 17 млн рублей. Сейчас в ассортименте «Пекаря» свыше 25 наименований изделий из мяса. Производство молока в Сахалинской области увеличено на 54,8% и составляет на сегодня почти 53 тыс. тонн. За три года региональная самообеспеченность возросла в 1,5 раза. Так, в конце 2021 года ООО «Грин Агро-Сахалин» запустил завод по переработке молока стоимостью 2,6 млрд рублей. Ввод предприятия повлёк создание 36 новых рабочих мест. Весной 2022 года запущен цех по выпуску сыров. На первом этапе планируется 9 наименований, в том числе «Маасдам», «Пармезан».
Новые мощности стали первым промышленным производством сыров на Сахалине и в ДФО. На первом этапе выпускают в день тонну сыров разного ассортимента, но мощности позволяют увеличить выпуск продукции более чем в пять раз. В 2021 году высокие производственные показатели достигнуты и предприятием АО «Совхоз Корсаковский» - было произведено 7736 тонн при плане 7200 тонн. Стоит отметить, что одним из факторов, повлиявшем на рост объёмов производства мясомолочной продукции в островном регионе стало обеспечение сельхозпредприятий местными качественными кормами. В 2020 году впервые на территории региона при поддержке губернатора и областного правительства было запущено производство комбинированных кормов для продуктивных сельскохозяйственных животных – ООО «Комбикормовый цех – Маока». Объём инвестиций составил 468,8 млн рублей. С его вводом организовано 12 новых рабочих мест. Комбикормовый цех оснащён технологическим оборудованием от ведущих российских производителей. На предприятии производятся 27,6 тыс. тонн различных видов комбикормов для крупного рогатого скота, свиней и птиц. В результате реализации проекта, договоры на поставку комбикорма местного производства заключены с крупнейшими сельскохозяйственными товаропроизводителями региона.
Кроме того, поставки дотационного комбикорма ведутся в 4 муниципальных образования Сахалинской области. Наличие в регионе целого комплекса мер господдержки способствовало активному наращиваю объёмов производства в такой сфере агропрома, как хлебопечение. Только в 2022 году было запущено 6 новых хлебопекарных производств в Курильском, Южно-Курильском, Невельском, Поронайском, Углегорском и Корсаковском районах, позволяющих обеспечивать свежим хлебом и хлебобулочной продукцией жителей отдалённых населённых пунктов Сахалинской области.
- Мы лидируем на Дальнем Востоке по самообеспеченности овощами и яйцом. Вместе с тем, значительно увеличено производство мяса и молочных продуктов. И работа в этом направлении продолжается. Мы активно призываем бизнес к развитию и созданию новых производств в отрасли и готовы оказывать всестороннюю поддержку. Убежден, что у аграрной отрасли в регионе большие перспективы, в том числе в плане экспорта продукции, – отметил Валерий Лимаренко