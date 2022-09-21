«Возглавил региональную призывную комиссию. Вместе с военным комиссариатом разворачиваем работу по частичной мобилизации. Поручения Верховного главнокомандующего в безусловном приоритете», — написал губернатор в своем телеграм-канале.
Он добавил, что мобилизации подлежит не более 1% от регионального состава резервистов. При этом должны соблюдаться три условия одновременно: проходили военную службу, имеют необходимую военно-учетную специальность и боевой опыт. Мобилизация не коснется ограниченно годных к военной службе, студентов и срочников.
Также губернатор анонсировал наращивание мощностей оборонных предприятий и прямую ответственность руководителей заводов ОПК за выполнение гособоронзаказа.