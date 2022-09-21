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В Омской области начали разворачивать частичную мобилизацию

Сегодня, 11:32
Фото: 1MI

Бурков возглавил призывную комиссию по частичной мобилизации в Омской области

Бурков уточнил, что призыву будет подлежать не более 1% регионального состава резервистов.
«Возглавил региональную призывную комиссию. Вместе с военным комиссариатом разворачиваем работу по частичной мобилизации. Поручения Верховного главнокомандующего в безусловном приоритете», — написал губернатор в своем телеграм-канале.

Он добавил, что мобилизации подлежит не более 1% от регионального состава резервистов. При этом должны соблюдаться три условия одновременно: проходили военную службу, имеют необходимую военно-учетную специальность и боевой опыт. Мобилизация не коснется ограниченно годных к военной службе, студентов и срочников.

Также губернатор анонсировал наращивание мощностей оборонных предприятий и прямую ответственность руководителей заводов ОПК за выполнение гособоронзаказа.

#Екатерина Чаплинская#Политика#Частичная мобилизация в России#Спецоперация#Новости#Александр Бурков
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