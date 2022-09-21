Он добавил, что мобилизации подлежит не более 1% от регионального состава резервистов. При этом должны соблюдаться три условия одновременно: проходили военную службу, имеют необходимую военно-учетную специальность и боевой опыт. Мобилизация не коснется ограниченно годных к военной службе, студентов и срочников.