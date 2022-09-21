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В Омском горсовете появился еще один комитет

Сегодня, 11:57
Фото: Город55
Такое решение приняли во время первого заседания 7-го созыва.

В среду, 21 сентября, в Омском горсовете прошло первое заседание 7-го созыва. Первым делом избрали председателя и его заместителей. Тут особой интриги не было — Владимир Корбут во второй раз возглавил горсовет, первым вице-спикером стал Виталий Путинцев, вице-спикером — Дмитрий Сахань.

Также определились с комитетами и их составом. Их в этом созыве будет 9 — на один больше. Это произошло за счет того, что из существовавшего ранее комитета по ЖКХ и транспорту, выделили комитет по транспорту.

«Очевидно, что за последние годы в Омске эта сфера получила значительное развитие и данный вопрос необходимо рассматривать более тщательно, — прокомментировал это решение коллег Владимир Корбут. — Тем более что во время избирательной компании, особенно, что касается удаленных территорий, мы увидели пробелы в существующей транспортной схеме».

Также журналисты спросили у спикера, что он думает о таком значительном перевесе «Единой России» над другими партиями. Напомним, кроме партии власти в горсовет прошли представители еще лишь двух партий: один депутат от КПРФ и трое — от «Справедливой России».

«Так проголосовали избиратели, — уверен Владимир Корбут. — Сейчас, думаю, что в городском Совете не будет места для политики, мы будем заниматься конкретными вопросами, которые перед нами ставит город и его жители».

С полным списком комитетов омского горсовета можно ознакомиться, прочитав прикрепленный ниже файл.

Список комитетов горсовета
#Город#Общество#Владимир Корбут#Политика#Анна Микула
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