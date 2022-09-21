В Омске произошли выбросы вещества, которое вызывает судороги и удушье

Норма оказалась превышена в 1.1 раз. В других округах города превышений ПДК не выявили, уровень загрязнения был низкий. Отметим, что формальдегид — это токсичное вещество. При отравлении он вызывает кашель, отдышку, удушье, слезотечение и резь в глазах, нарушение координации движений и судороги.