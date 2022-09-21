Город55
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Омске произошли выбросы вещества, которое вызывает судороги и удушье

Сегодня, 03:17
Фото: 1MI

В Омске произошли выбросы формальдегида

Выбросы опасного вещества превысили ПДК в 1.1 раз.

В Омске наблюдение за качеством атмосферного воздуха проводится на 9 стационарных постах, которые расположены во всех округах города. В понедельник, 19 сентября, в Октябрьском округе выявили превышение предельно допустимой концентрации формальдегида.

Норма оказалась превышена в 1.1 раз. В других округах города превышений ПДК не выявили, уровень загрязнения был низкий. Отметим, что формальдегид — это токсичное вещество. При отравлении он вызывает кашель, отдышку, удушье, слезотечение и резь в глазах, нарушение координации движений и судороги.

Сейчас в Омске действует режим неблагоприятных метеорологических условий. Во время него вредные вещества плохо рассеиваются. Примечательно, что в соцсетях омичи уже успели пожаловаться на запахи газа, химии и газа.

#Вероника Жукова#Общество#Новости#Омск#Выбросы#Соцсети
Подпишитесь
Президент Путин объявил частичную мобилизацию в России
Вчера, 12:07
В Омской области начали разворачивать частичную мобилизацию
Вчера, 17:32
Омский депутат Анна Степаненко извинится перед соседкой за свое поведение
Вчера, 16:18
Омский горсовет снова возглавил Владимир Корбут
Вчера, 11:37
Количество закрытых на карантин школьных классов в Омске выросло в 11 раз за неделю
Вчера, 15:36