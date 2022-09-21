В Омске произошли выбросы вещества, которое вызывает судороги и удушье

В Омске наблюдение за качеством атмосферного воздуха проводится на 9 стационарных постах, которые расположены во всех округах города. В понедельник, 19 сентября, в Октябрьском округе выявили превышение предельно допустимой концентрации формальдегида.
Норма оказалась превышена в 1.1 раз. В других округах города превышений ПДК не выявили, уровень загрязнения был низкий. Отметим, что формальдегид — это токсичное вещество. При отравлении он вызывает кашель, отдышку, удушье, слезотечение и резь в глазах, нарушение координации движений и судороги.
Сейчас в Омске действует режим неблагоприятных метеорологических условий. Во время него вредные вещества плохо рассеиваются. Примечательно, что в соцсетях омичи уже успели пожаловаться на запахи газа, химии и газа.