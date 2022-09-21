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В Омске прекратят перевозки четыре частных маршрута

Сегодня, 12:59
Фото: 1MI
В мэрии считают, что омичи чаще выбирают муниципальный транспорт. Для пассажиров он более удобен.

Как сообщила пресс-служба городской мэрии, глава департамента транспорта Вадим Кормилец считает, что внедрение новой маршрутной сети повлечет за собой многие изменения в транспортной инфраструктуре города. На ряде частных маршрутов в связи с конкуренцией с муниципальными полностью прекращается работа. К примеру подобная ситуация наблюдается у многих частных перевозчиков, особенно по четырем маршрутам: №30Н, 225, 393 и 511. Предполагается, что они будут отменены. Также, системно нарушается расписание поездок на маршрутах 83Н, 276, 307, 343, 345 и 362.

В дептрансе утвержают, что омичи отказываются от маршруток в пользу более комфортабельных муниципальных автобусов и троллейбусов.

«При этом ряд частных перевозчиков, анализируя и прогнозируя развитие событий, не могут не понимать, что рано или поздно наступит момент, когда им придется делать выбор. Либо подчиниться новой структурированной системе: нести определенные обязательства по обновлению подвижного состава, увеличению его вместимости, оснащению техническими средствами приема безналичной оплаты, перевод на регулируемый тариф и прочее. Либо, а это мне видится безальтернативным вариантом, — уход с рынка пассажирских перевозок», — отметил Кормилец.

На данный момент департамент транспорта исключает фактически неработающие маршруты из реестра. Происходит это только после того, как перевозчик откажется работать или расторгнет договор.

#Общество#Омск#Омская область#Маршрутки#Автобусы#Ольга Цветатий
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