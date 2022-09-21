В Омске прекратят перевозки четыре частных маршрута

Как сообщила пресс-служба городской мэрии, глава департамента транспорта Вадим Кормилец считает, что внедрение новой маршрутной сети повлечет за собой многие изменения в транспортной инфраструктуре города. На ряде частных маршрутов в связи с конкуренцией с муниципальными полностью прекращается работа. К примеру подобная ситуация наблюдается у многих частных перевозчиков, особенно по четырем маршрутам: №30Н, 225, 393 и 511. Предполагается, что они будут отменены. Также, системно нарушается расписание поездок на маршрутах 83Н, 276, 307, 343, 345 и 362.