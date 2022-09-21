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В Октябрьском округе после выпивки омича ограбил малознакомый приятель

Сегодня, 13:57
Фото: 1MI
Собутыльник ударил мужчину по голове и забрал смартфон.

32-летний житель поселка Чкаловский в Омской области решил выпить с малознакомым приятелем и лишился телефона. Подробности сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области. 

Мужчина обратился в полицию и рассказал, что инцидент произошел в гаражах на Космическом проспекте. Там он распивал алкоголь с 34-летним мужчиной. Позже к ним присоединились еще двое незнакомцев. Когда спиртное закончилось, то все решили разойтись. Однако по дороге домой на потерпевшего напали. Собутыльник решил его ограбить, ударил по голове и забрал мобильный телефон. Сумма ущерба составила больше 8 тысяч рублей. 

Позже сотрудники задержали злоумышленника. Выяснилось, что телефон он сдал в комиссионный магазин, а полученные деньги потратил на алкоголь. На него заведено уголовное дело за грабеж. Смартфон возвращен хозяину. 

#Ольга Цветатий#Происшествия#Новости#Омск#Омская область#Уголовное дело#Застолье#Грабеж
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