В Октябрьском округе после выпивки омича ограбил малознакомый приятель

32-летний житель поселка Чкаловский в Омской области решил выпить с малознакомым приятелем и лишился телефона. Подробности сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области.
Мужчина обратился в полицию и рассказал, что инцидент произошел в гаражах на Космическом проспекте. Там он распивал алкоголь с 34-летним мужчиной. Позже к ним присоединились еще двое незнакомцев. Когда спиртное закончилось, то все решили разойтись. Однако по дороге домой на потерпевшего напали. Собутыльник решил его ограбить, ударил по голове и забрал мобильный телефон. Сумма ущерба составила больше 8 тысяч рублей.
Позже сотрудники задержали злоумышленника. Выяснилось, что телефон он сдал в комиссионный магазин, а полученные деньги потратил на алкоголь. На него заведено уголовное дело за грабеж. Смартфон возвращен хозяину.