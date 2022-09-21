В Октябрьском округе после выпивки омича ограбил малознакомый приятель

Мужчина обратился в полицию и рассказал, что инцидент произошел в гаражах на Космическом проспекте. Там он распивал алкоголь с 34-летним мужчиной. Позже к ним присоединились еще двое незнакомцев. Когда спиртное закончилось, то все решили разойтись. Однако по дороге домой на потерпевшего напали. Собутыльник решил его ограбить, ударил по голове и забрал мобильный телефон. Сумма ущерба составила больше 8 тысяч рублей.