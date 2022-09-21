Город55
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В небе над Омском заметили странный летящий объект

Сегодня, 14:45
Фото: Город55
Известно, что сегодня с Байконура запускали ракету-носитель «Союз-2-1.а».

В распоряжение Города55 попало необычное видео. Сегодня вечером около Советского парка омичи увидели в небе что-то странное. Предположительно, это пролетела ракета.

На кадрах видео заметно, как что-то белое летит вверх. Некоторые предполагают, что это пуск ракеты-носителя «Союз-2-1.а» с транспортным космическим кораблем «Союз МС-22» (он был запущен с космодрома Байконур в 16:54 мск)».

Напомним, что сегодня президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. В Омске призывную комиссию возглавит губернатор Александр Бурков.

В Омской области начали разворачивать частичную мобилизацию
Узнать подробнее
#Видео#Ольга Цветатий#Общество#Омск#Омская область#Ракета#Небо
Подпишитесь
Президент Путин объявил частичную мобилизацию в России
Вчера, 12:07
В Омской области начали разворачивать частичную мобилизацию
Вчера, 17:32
Омский депутат Анна Степаненко извинится перед соседкой за свое поведение
Вчера, 16:18
Омский горсовет снова возглавил Владимир Корбут
Вчера, 11:37
В Омске произошли выбросы вещества, которое вызывает судороги и удушье
Вчера, 09:17
Количество закрытых на карантин школьных классов в Омске выросло в 11 раз за неделю
Вчера, 15:36