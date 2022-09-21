В небе над Омском заметили странный летящий объект

В распоряжение Города55 попало необычное видео. Сегодня вечером около Советского парка омичи увидели в небе что-то странное. Предположительно, это пролетела ракета.
На кадрах видео заметно, как что-то белое летит вверх. Некоторые предполагают, что это пуск ракеты-носителя «Союз-2-1.а» с транспортным космическим кораблем «Союз МС-22» (он был запущен с космодрома Байконур в 16:54 мск)».
Напомним, что сегодня президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. В Омске призывную комиссию возглавит губернатор Александр Бурков.