Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов прокомментировал, планируются ли ограничения на выезд из России во время частичной мобилизации. По его словам, дополнительных ограничений не предусмотрено. Тем не менее, он «не советует» выезжать на отдых за границу.
«У нас частичная мобилизация. Она касается не всей страны. Дополнительных ограничений, на мой взгляд, никаких вводиться не будет. Вы можете спокойно поехать в командировку в Краснодар или Омск, но я не советовал бы вам ехать на курорты в Турцию, — отдыхайте на курортах Крыма и Краснодарского края», — заявил он.
Между тем по закону «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации» гражданам, состоящим на военном учете, запрещается менять место жительства без уведомления военных комиссариатов.
Ростуризм сообщил, что никаких ограничений на выезд за границу не вводилось.
Ранее в сети появлялись сообщения, что при покупке железнодорожных билетов у мужчин призывного возраста требовали справки из военкомата. В пресс-службе РЖД эти сообщения опровергли, в компании сообщили, что билеты продаются без ограничений.