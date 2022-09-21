Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов прокомментировал, планируются ли ограничения на выезд из России во время частичной мобилизации. По его словам, дополнительных ограничений не предусмотрено. Тем не менее, он «не советует» выезжать на отдых за границу.