Три омских компании поймали на картельном сговоре

Омское УФАС России признало картельным сговором соглашение между ООО ЧОП «Дозор», ООО «Голубые олени» и ООО «Единство». Эти компании совместно участвовали в торгах на услуги частной охраны в 2021 году.
Во время аукциона ООО ЧОП «Дозор» снизило начальную максимальную цену контакта на 53%. Аналогично поступило ООО «Голубые олени», снижение цены составило 79.5 %. Участники торгов сделали так, чтобы ООО «Единство» победило.
В результате на торги больше никто не заявился, потому что других участников слишком удивили такие низкие цены, и они решили, что участвовать не имеет смысла. При этом три организации, которые участвовали в аукционе, подали заявки с одного ip-адреса, но место их было не идентично.
В результате торгов контракт заключили с ООО «Единство» на сумму 1.7 млн рублей и 1.9 млн рублей соответственно. Заявки ООО ЧОП «Дозор» и ООО «Голубые олени» признали не соответствующими требованиям документации. При этом омские антимонопольщики не выдали предписание о прекращении нарушения, так как контракт уже истек.