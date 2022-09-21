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Три омских компании поймали на картельном сговоре

Сегодня, 02:37
Фото: 1MI

Три частных охранных предприятия участвовали в картельном сговоре в Омске

Антимонопольщики установили, что ЧОПы объединились, чтобы сбить цену на торгах по госзакупкам.

Омское УФАС России признало картельным сговором соглашение между ООО ЧОП «Дозор», ООО «Голубые олени» и ООО «Единство». Эти компании совместно участвовали в торгах на услуги частной охраны в 2021 году.

Во время аукциона ООО ЧОП «Дозор» снизило начальную максимальную цену контакта на 53%. Аналогично поступило ООО «Голубые олени», снижение цены составило 79.5 %. Участники торгов сделали так, чтобы ООО «Единство» победило.

В результате на торги больше никто не заявился, потому что других участников слишком удивили такие низкие цены, и они решили, что участвовать не имеет смысла. При этом три организации, которые участвовали в аукционе, подали заявки с одного ip-адреса, но место их было не идентично.

В результате торгов контракт заключили с ООО «Единство» на сумму 1.7 млн рублей и 1.9 млн рублей соответственно. Заявки ООО ЧОП «Дозор» и ООО «Голубые олени» признали не соответствующими требованиям документации. При этом омские антимонопольщики не выдали предписание о прекращении нарушения, так как контракт уже истек.

#Вероника Жукова#Экономика#Новости#Омск#УФАС#Картельный сговор#Бизнес
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