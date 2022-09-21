Шойгу озвучил потери России во время спецоперации на Украине

5937 человек погибли в Вооруженных силах России с начала спецоперации. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
По его словам, в ходе объявленной Владимиром Путиным частичной мобилизации планируется призвать 300 тысяч резервистов. Цифра для каждого региона будет установлена своя.
Напомним, сегодня, 21 сентября, президент Владимир Путин объявил в России частичную мобилизацию. Призыву будут подлежать те, кто состоит в запасе, проходил службу в армии и имеет опыт и военно-учетные специальности.