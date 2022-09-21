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Шойгу озвучил потери России во время спецоперации на Украине

Сегодня, 06:47
Фото: скриншот трансляции
С начала военной специальной операции на Украине погибли почти 6 тысяч человек в составе ВС РФ.

5937 человек погибли в Вооруженных силах России с начала спецоперации. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

По его словам, в ходе объявленной Владимиром Путиным частичной мобилизации планируется призвать 300 тысяч резервистов. Цифра для каждого региона будет установлена своя.

Напомним, сегодня, 21 сентября, президент Владимир Путин объявил в России частичную мобилизацию. Призыву будут подлежать те, кто состоит в запасе, проходил службу в армии и имеет опыт и военно-учетные специальности.

Президент Путин объявил частичную мобилизацию в России
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#Екатерина Чаплинская#Политика#Спецоперация#Новости#Сергей Шойгу#Минобороны РФ#Частичная мобилизация в России
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