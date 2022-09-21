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Сбер открыл офис нового формата на Левом берегу Омска

Сегодня, 05:05
Фото: 1MI
Сбер открыл офис нового формата в Омске – обновленное подразделение доступно для жителей Левого берега и находится на ул. Крупской, 10.

Пространство внутри нового офиса стало более открытым - обслуживание проходит за удобными столами. Помимо традиционных банковских услуг, в подразделении можно примерить товары, заказанные в СберМегаМаркете, отправить и получить посылку, протестировать смарт-дисплей SberPortal и воспользоваться другими нефинансовыми сервисами. А простейшие банковские операции теперь можно совершить без паспорта, при помощи системы биометрии.

Офис на улице Крупской стал уже пятым офисом нового формата в Омске. Остальные доступны для клиентов на ул. Красный путь, 24/1, пр. Маркса, 24, пр. Комарова, 6/1 и пр. Маркса, 16.

Сергей Коновалов, управляющий Омским отделением ПАО Сбербанк:

«Мы полностью обновили пространство офиса, сделали его еще более открытым и комфортным, по-новому организовали рабочие места сотрудников и зону ожидания клиентов. Сбер, меняясь, уверенно идет вперед, оставаясь при этом надежным партнером, которому доверяют омичи».
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