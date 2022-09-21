Сбер открыл офис нового формата на Левом берегу Омска

Пространство внутри нового офиса стало более открытым - обслуживание проходит за удобными столами. Помимо традиционных банковских услуг, в подразделении можно примерить товары, заказанные в СберМегаМаркете, отправить и получить посылку, протестировать смарт-дисплей SberPortal и воспользоваться другими нефинансовыми сервисами. А простейшие банковские операции теперь можно совершить без паспорта, при помощи системы биометрии.



Офис на улице Крупской стал уже пятым офисом нового формата в Омске. Остальные доступны для клиентов на ул. Красный путь, 24/1, пр. Маркса, 24, пр. Комарова, 6/1 и пр. Маркса, 16.



Сергей Коновалов, управляющий Омским отделением ПАО Сбербанк: