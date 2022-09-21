На официальном сайте Кремля появился Указ «Об объявлении частичной мобилизации в Российской федерации». В документе указаны подробные условия мобилизации в России, в том числе категории людей, которые не попадают под призыв. Пока в эту категорию вошли сотрудники предприятий Гособоронзаказа.