На официальном сайте Кремля появился Указ «Об объявлении частичной мобилизации в Российской федерации». В документе указаны подробные условия мобилизации в России, в том числе категории людей, которые не попадают под призыв. Пока в эту категорию вошли сотрудники предприятий Гособоронзаказа.
Призванные по мобилизации получат статус служащих по контракту.
Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что во время частичной мобилизации планируется призвать на службу 300 тыс резервистов, которые прошли военную службу или получили военную специальность. Студентов и солдат срочной службы мобилизация, по заверениям Шойгу, не коснется.