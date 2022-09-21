Город55
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Президент Путин подписал указ о введении частичной мобилизации в России

Сегодня, 07:01
Фото: 1MI
В документе указаны условия, в рамках которых пройдет мобилизация.

На официальном сайте Кремля появился Указ «Об объявлении частичной мобилизации  в Российской федерации». В документе указаны подробные условия мобилизации в России, в том числе категории людей, которые не попадают под призыв. Пока в эту категорию вошли сотрудники предприятий Гособоронзаказа.

Призванные по мобилизации получат статус служащих по контракту.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что во время частичной мобилизации планируется призвать на службу 300 тыс резервистов, которые прошли военную службу или получили военную специальность. Студентов и солдат срочной службы мобилизация, по заверениям Шойгу, не коснется.

#Ольга Акамова#Общество#Спецоперация#Новости#Владимир Путин#Сергей Шойгу#Мобилизация#Указ#Документ#Частичная мобилизация в России
Подпишитесь
Президент Путин объявил частичную мобилизацию в России
Вчера, 12:07
В Омской области начали разворачивать частичную мобилизацию
Вчера, 17:32
Омский депутат Анна Степаненко извинится перед соседкой за свое поведение
Вчера, 16:18
Омский горсовет снова возглавил Владимир Корбут
Вчера, 11:37
В Омске произошли выбросы вещества, которое вызывает судороги и удушье
Вчера, 09:17
Количество закрытых на карантин школьных классов в Омске выросло в 11 раз за неделю
Вчера, 15:36