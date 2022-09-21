Президент России Владимир Путин выступил перед россиянами. Поводом для этого стала «ситуация на Донбассе», сообщил президент. Он напомнил, что цели специальной военной операции должны быть достигнуты. В связи с этим в России объявляется частичная мобилизация.
«Призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе и прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт", - сообщил президент Владимир Путин.
Мобилизационные мероприятия начнутся уже с сегодняшнего дня, 21 сентября. Указ о мобилизации уже подписан, сообщил президент.