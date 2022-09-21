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Президент Путин объявил частичную мобилизацию в России

Сегодня, 06:07
Фото: скриншот Первого канала
Президент выступил с обращением к россиянам.

Президент России Владимир Путин выступил перед россиянами. Поводом для этого стала «ситуация на Донбассе», сообщил президент. Он напомнил, что цели специальной военной операции должны быть достигнуты. В связи с этим в России объявляется частичная мобилизация. 

«Призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе и прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт", - сообщил президент Владимир Путин.

Мобилизационные мероприятия начнутся уже с сегодняшнего дня, 21 сентября. Указ о мобилизации уже подписан, сообщил президент.

#Общество#Новости#Омск#Омская область#Путин#Мобилизация#Спецоперация#Ольга Акамова#Частичная мобилизация в России
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