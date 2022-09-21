Омский пенсионер не мог сесть на электричку из-за проблем со зрением

Сержант полиции Александр Еремин и старшина полиции Сергей Барков находились в зале железнодорожного вокзала станции Омск-Пассажирский, когда к ним подошла женщина рассказала, что на привокзальной площади находится слабовидящий пожилой мужчина, которому нужна помощь.
Транспортные полицейские обнаружили 82-летнего жителя деревни Шараповка, который приехал в город, чтобы купить обувь. Но из-за проблем со зрением пенсионер не мог сам сесть на электричку, чтобы вернуться домой.
Сотрудники полиции помогли пожилому мужчине купить билет, а затем передали его сотрудникам вокзала, которые помогли пенсионеру сесть на электричку.