Омский депутат Анна Степаненко извинится перед соседкой за свое поведение

Сегодня, 21 сентября, в Омском горсовете прошло первое заседание седьмого созыва. Явились на него и все представительницы фракции «Справедливой России — За правду», двое из которых оказались замешаны в неприятной истории, случившейся сразу после выборов.
Как сообщила омичка Камила Адамсон, ее соседка, депутат Анна Степаненко, в компании коллеги по партии и горсовету Натальи Астапчик пыталась ворваться в квартиру ночью. Камила не открыла дверь. Зато выложила запись с камеры наблюдения, запечатлевшей происходящее на лестничной площадке. Также она рассказала, что соседка сильно испугала ее ребенка. Кроме того, на следующий день она снова появилась с угрозами. Адамсон написала заявление в полицию.
После того, как запись разошлась по соцсетям, на ситуацию отреагировал депутат Госдумы РФ Сергей Каргинов. Он обратился к главе СКР Александру Бастрыкину. Тот, в свою очередь, поручил провести проверку инцидента. Этим сейчас занимаются омские следователи.
Сегодня на заседании Омского горсовета вопрос о ее поведении не рассматривался. Это объяснили тем, что правила принятой недавно депутатской этики действуют только в стенах парламента.
На встрече Анны Георгиевны с журналистами депутат сообщила, что планирует извиниться перед соседкой и избирателями и ждет решения комиссии по этике.