Омский депутат Анна Степаненко извинится перед соседкой за свое поведение

Как сообщила омичка Камила Адамсон, ее соседка, депутат Анна Степаненко, в компании коллеги по партии и горсовету Натальи Астапчик пыталась ворваться в квартиру ночью. Камила не открыла дверь. Зато выложила запись с камеры наблюдения, запечатлевшей происходящее на лестничной площадке. Также она рассказала, что соседка сильно испугала ее ребенка. Кроме того, на следующий день она снова появилась с угрозами. Адамсон написала заявление в полицию.