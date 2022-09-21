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Количество закрытых на карантин школьных классов в Омске выросло в 11 раз за неделю

Сегодня, 09:36
Фото: 1MI
Сейчас на карантине уже 81 класс, на прошлой неделе было всего семь.

В Омске на карантин из-за ОРВИ закрыли 33 группы в детских садах и 81 класс в школах. Об этом рассказали «Новому Омску» в городском департаменте образования. Во всех случаях причиной стала ОРВИ, из-за коронавируса карантин не объявлялся ни разу.

Отметим, такие цифры говорят о скачке заболеваемости респираторными инфекциями среди детей. Всего неделю назад на карантин было закрыто только 12 детсадовских групп и семь школьных классов - то есть в три и 11 раз меньше, чем сейчас, соответственно.

Также добавим, что ситуация далека от критической - в общей массе закрытых групп всего 1.57% от общего количества, школьных классов - 1.53%.

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#Екатерина Чаплинская#Общество#Новости#Школы#Каратин#ОРВИ
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