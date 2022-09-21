Количество закрытых на карантин школьных классов в Омске выросло в 11 раз за неделю

В Омске на карантин из-за ОРВИ закрыли 33 группы в детских садах и 81 класс в школах. Об этом рассказали «Новому Омску» в городском департаменте образования. Во всех случаях причиной стала ОРВИ, из-за коронавируса карантин не объявлялся ни разу.
Отметим, такие цифры говорят о скачке заболеваемости респираторными инфекциями среди детей. Всего неделю назад на карантин было закрыто только 12 детсадовских групп и семь школьных классов - то есть в три и 11 раз меньше, чем сейчас, соответственно.
Также добавим, что ситуация далека от критической - в общей массе закрытых групп всего 1.57% от общего количества, школьных классов - 1.53%.