Количество закрытых на карантин школьных классов в Омске выросло в 11 раз за неделю

Отметим, такие цифры говорят о скачке заболеваемости респираторными инфекциями среди детей. Всего неделю назад на карантин было закрыто только 12 детсадовских групп и семь школьных классов - то есть в три и 11 раз меньше, чем сейчас, соответственно.